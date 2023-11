Andrea Legarreta -de 52 años de edad- se puso seria al negar que sus hijas ya están listas para “volar” solas.

Andrea Legarreta habló con reporteros sobre el triunfo que se anotó hace unos días su hija Mía Rubín -de 18 años de edad- al cantar el Himno Nacional en un partido de la NFL.

¿Qué hubiera pasado si Mía Rubín no hubiera tenido la gran actuación que tuvo y le hubieran llovido críticas?

Andrea Legarreta dejó claro que sus hijas siempre tendrán su respaldo.

Un reportero la preguntó a Andrea Legarreta su opinión sobre la idea de dejar “volar” a sus hijas y hacer que ellas solas salgan adelante de lo que implica su carrera en el medio artístico.

Andrea Legarreta fue tajante al decir que ni ahora que son muy jóvenes, ni nunca las “dejará volar”, por el simple hecho de que son sus hijas y siempre buscará apoyarlas.

“No las puedo dejar volar, tienen 18 y 16 años, no sé en qué sentido, no las puedo dejar volar porque son mis hijas y siempre voy a estar para ellas en lo que me necesiten”.

