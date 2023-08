Andrea Legarreta, aún destrozada, confirma que hoy vuelve al teatro porque necesita “engañar” a su corazón.

La familia de Andrea Legarreta enfrenta un momento doloroso, pues el domingo 30 de julio murió la señora Isabel Martínez, mamá de la conductora.

A pesar del duro duelo que enfrenta, Andrea Legarreta se incorporó al programa ‘Hoy’ el pasado miércoles 2 de agosto.

Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta se ha enfrentado al público y las cámaras, tras la triste partida de su mamá.

Andrea Legarreta y su mamá, Isabel Martínez (Instagram/@andrealegarreta )

Andrea Legarreta regresa a Vaselina con el corazón destrozado

Hace unas semanas, Isabel Martínez pudo ver a Andrea Legarreta actuando en ‘Vaselina’ y el tierno momento fue captado en una tierna fotografía.

Tras la muerte de su mamá, Andrea Legarreta ha tenido que ser fuerte y regresar a su rutina, y eso incluye dar función en el teatro.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- decidió regresar a trabajar en Vaselina y seguirle dando vida a “Frenchy”.

Andrea Legarreta e Isabel Martínez; madre e hija (@andrealegarreta)

“Sí, me voy a incorporar hoy al teatro, no sé que vaya pasar o cómo, porque mi personaje es muy sonriente, pícaro y muy divertido. Y a veces no dan ganas de eso, pero voy a jugar a ser Frenchy, tal vez a mi corazón y mi cerebro los engañe un ratito” Andrea Legarreta

Notablemente afectada, Andrea Legarreta afirmó que este jueves 3 de agosto se presenta en Vaselina y va dar su mejor versión, a pesar de tener el corazón roto.

El papá de Andrea Legarreta la animó a regresar al teatro

Por consejo de su papá, Andrea Legarreta decidió incorporarse a su obra de teatro y dar lo mejor con su personaje en Vaselina.

“Mi papá también me aconsejó: ‘Ve mi amor, ve al teatro’ y le dije cómo voy a salir así haciéndome la chistosa, no es no eres tú, es Frenchy” contó Andrea Legarreta sobre el consejo que le dio su papá, Juan Carlos Legarreta.

Andrea Legarreta dejará de lado el mundo real, para darle vida a “Frenchy” y espera olvidar por algunas horas la muerte de su mamá.

Andrea Legarreta (Instagram/@andrealegarreta )

Por otro lado, el programa ‘Hoy’ festejó el 3 de agosto su aniversario y Andrea Legarreta estuvo presente, para festejar 25 años al aire.

La conductora rompió en llanto, cuando sus compañeros reconocieron su labor como figura de los matutinos y su trayectoria en ‘Hoy’.

Andrea Legarreta ha seguido adelante con sus proyectos tras la muerte de su mamá y este jueves dará función en Vaselina.