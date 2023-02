Andrea Escalona aún no se disculpa con Yuridia y hasta bloquea a quienes le recuerdan lo que dijo; piden que la saquen de Hoy.

Yuridia causó gran revuelo en redes sociales, tras revelar que Ventaneando la atacó por varios años e hizo comentarios gordofobicos en su contra.

Los usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de buscar videos de comunicadores, que también atacaron el cuerpo de Yuridia y salieron dos de Andrea Escalona.

En uno de los clips se puede ver a Andrea Escalona -de 36 años de edad- diciendo que Yuridia estaba “bastante pasadita de kilos”.

Pero las críticas de la conductora de Hoy no terminaron ahí, pues en otro video se escucha diciendo a Andrea Escalona que Yuridia parecía “paloma gorda”.

Rápidamente los fans de Yuridia y usuarios de redes sociales comenzaron atacar a Andrea Escalona y le recordaban que no se hablaba de los cuerpos ajenos.

¿Y qué hizo Andrea Escalona? Comenzó a borrar comentarios y limitarlos.

Andrea Escalona (@andy_escalona / Instagram)

Andrea Escalona pudo disculparse con Yuridia y prefirió ignorar

Luego de que se revelara que Andrea Escalona también había atacado a Yuridia con comentarios gordofobicos, la conductora tenía dos caminos.

Uno era que se disculpara con Yuridia y el otro, ignorar el problema y seguir como si nada; evidentemente Andrea Escalona eligió el peor.

Andrea Escalona es muy activa en redes sociales, pero ha ignorado la petición de los usuarios de Instagram de ofrecerle una disculpa a Yuridia y ahora limitó los comentarios.

Andrea Escalona limita los comentarios en su Instagram tras recibir reclamos (Instagram/@andy_escalona)

En algunas de las fotografías de Andrea Escalona, hay comentarios sobre que le debía una disculpa a Yuridia y que no debía hablar de los cuerpos de los demás.

“Y recuerda, de cuerpos ajenos no se opina”, “Eres una mujer que no sabe reconocer cuando habla demás”, “Bloquear gente porque no sabes pedir disculpas, ni admitir tus errores”

Andrea Escalona limitó los comentarios de su publicaciones en Instagram y solo está dejando los halagos; también está bloqueando a usuarios de sus redes sociales.

Usuarios de redes sociales le piden a Andrea Escalona que se disculpe con Yuridia (Instagram/@andrea_escalona)

Andrea Escalona evade su responsabilidad y solo deja los comentarios bonitos

En las últimas publicaciones de Andrea Escalona, solo pueden comentar algunos de sus seguidores y está borrando los malos comentarios de sus redes sociales.

Ventaneando y Pati Chapoy se disculparon con Yuridia por sus comentarios, al igual que Gustavo Adolfo Infante.

La única que no se ha pronunciado por sus comentarios gordofobicos contra Yuridia, es Andrea Escalona y sigue evadiendo a quienes le piden que se pronuncie al respecto.