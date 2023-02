¿Luis Miguel no tiene un listado de cosas que lo mantienen humilde? El cantante reapareció en New York, pero no se quiso tomar una foto con un fan porque anda “de perfil bajo”.

Tal parece que Luis Miguel -de 52 años de edad- andaba en chanclas y con calcetines, pues se opuso a tomarse una foto con un fan, aunque sí habló un minuto con él.

Te compartimos lo que el fan contó que vivió al toparse a Luis Miguel casualmente en Nueva York.

Luis Miguel (Agencia México)

¿Luis Miguel andaba en fachas? Negó foto a fan porque está “de bajo perfil”

Luis Miguel ya no está paseándose por las europas con su novia Paloma Cuevas, ahora apareció en Nueva York en un prestigioso bar.

Según lo contado por Sale el Sol, Luis Miguel estuvo en un bar de Nueva York y aunque pidió no fotografías ni cámaras, no pudieron detener a los comensales.

Pese a que fue una cámara en específico que captó a ‘El Sol’ platicando con el bajista de la banda que tocaba en el restaurante, por la toma pareciera que lo hizo disimuladamente.

Aunque según la versión del programa de Imagen TV, sí hubo un fan que se percató de su presencia gracias a su mamá “Luis Miguel está aquí” y cuando el famoso abandonó el sitió, él fue detrás.

Pero parece ser que el cantante estaba totalmente indispuesto a tomarse una fotografía con el fan, pues le dijo “nada de fotos, ando de bajo perfil”.

Sin embargo, la versión del fan fue que aunque Luis Miguel no se tomó la fotografía, sí platicó un minuto con este.

“Hablaron de Monterrey, le confesó que era fan, le pidió la foto, pero le dijo ‘ahora ando de perfil bajo’, pero encantado de conocerte”. Ana María Alvarado contando anécdota del fan de Luis Miguel.

¿Hay más sorpresas? Luis Miguel ya hasta anunció gira 2023, pero sigue en “perfil bajo”

Luis Miguel fue visto en Nueva York, donde negó una fotografía a un fan, “porque ando de perfil bajo”, pero ¿será que hay otra sorpresita?

Pese a que ya se sabe de la relación que tiene con Paloma Cuevas y hasta la gira que tendrá en 2023, él asegura que aún no puede dejarse ver.

Lo que ha desatado la duda sobre lo que se trae entre manos o ¿será que no quiere que su rostro ande circulando sin filtro?

Recordemos que el último rumor hacer de Luis Miguel, es que por fin tendrá un yerno formal, pues su hija Michelle Salas se casaría este año.