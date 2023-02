El pleito entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside es para largo, pues la conductora no ha recibido respuesta de la ‘Reina de la radio’ y se animaría a demandar para que le paguen.

A inicios de febrero 2023, Ana María Alvarado reveló que ya no trabajaría en el programa ‘Todo para la mujer’, pues Maxine Woodside la había despedido.

Esto desató una ‘guerra de declaraciones’, pues mientras Maxine Woodside -de 74 años de edad- afirmaba que no había corrido a Ana María Alvarado.

Pero Ana María contó que los último meses habían sido un ‘infierno’ dentro del programa.

Posteriormente, Ana Maria Alvarado -de 54 años de edad- reveló que no le habían pagado su último mes de trabajo.

A pesar de la situación, la conductora de Sale el Sol manifestó que buscaba llegar a un acuerdo con Maxine Woodside , pues no quería un pleito legal ¿será verdad?

Durante 32 años, Ana María Alvarado trabajó a lado de Maxine Woodside en el programa Todo para la Mujer.

Tras revelar que no le habían pagado el mes de enero, Ana María Alvarado confirmó que por fin le habían saldado su sueldo, pero seguían sin llamarle para llegar a un acuerdo para su liquidación.

“Esta es una lucha, no es personal, es una lucha por mis derechos en contra de Maxine Woodside Sotomayor y de su hijo Fernando Iriarte. Engloban 32 años de mi vida (...) Estoy ordenado la documentación, pero yo quiero conciliar por las buenas y quedo a las órdenes de Maxine y nos sentemos a una negociación”

Ana María Alvarado esta dispuesta a llegar a un acuerdo, pero su paciencia se acaba y si no recibe una llamada de Maxine Woodside, esto podría terminar en demanda.

“Si no me buscan, pues como todos me recomiendan, pues ya tendré una asesoría”

Ana María Alvarado