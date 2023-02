La periodista Ana María Alvarado dice que a Maxine Woodside “le calentaron la cabeza” para ponerla en su contra, pues ella misma fue testigo de algo similar en el pasado.

Tras su escandalosa salida del programa ‘Todo para la Mujer’, encabezado por Maxine Woodside, Ana María dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda para aclarar algunos malos entendidos difundidos por su exjefa.

Durante la charla, Ana María Alvarado reiteró que emprenderá las medidas que sean necesarias para que le pagen una liquidación justa y dio una actualización sobre el sueldo que le debían.

En entrevista para el programa de YouTube ‘En Casa de Mara’, Ana María Alvarado consideró que todos los desencuentros con Maxine Woodside se desecadenaron a partir de la muerte de su hijo Alejandro Iriarte.

Ana María Alvarado dijo que tras una plática, se dio cuenta que Maxine Woodside se quedó con la idea de que ella había aprovechado de la muerte de su hijo para obtener algún tipo de beneficio.

Ante ello, Ana María Alvarado dijo que nunca sería capaz de semejante cosa, pues ella también es madre y no le gustaría que alguien hiciera algo similar.

“Ella se quedó con la idea, porque lo platicamos, de que yo me aproveché de la muerte de su hijo, cosa que nunca haría, ¿cómo?, o sé lo que significaría perder un hijo, aunque no puedo imaginar su dolor, yo la acompaño y la apoyaré siempre; pero a ella le han metido ideas y le han hecho creer eso, estoy segura, porque ella me conoce, o sea, llevo 30 años viéndola todos los días, más que a mi familia, ella sabe de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz”

Ana María Alvarado, periodista