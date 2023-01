Alfredo Adame ya se hizo su limpia, pero en Ventaneando solo lo invitan para burlarse por todas las polémicas que protagonizó en el 2022.

El primer invitado de Ventaneando en este 2023 fue Alfredo Adame de 64 años de edad quien habló sobre sus propósitos para el 2023 y confesó que no estaba dispuesto a cambiar pues considera que él no ha hecho nada malo, pese a la golpiza que recibió afuera de su casa.

Durante su visita al programa Ventaneando, Alfredo Adame se tuvo que enfrentar a las burlas de los conductores que no dejaron de cuestionarlo por las polémicas a las que se enfrentó en el 2022, incluido el tema de sus agresores quienes ya salieron de la cárcel.

Alfredo Adame (Tomada de Video )

Alfredo Adame se enfrenta a las burlas de los conductores de Ventaneando

Alfredo Adame se convirtió en uno de los mexicanos más buscados este 2022. Con el inicio del 2023 el conductor fue el primer invitado del programa Ventaneando.

Durante su conversación, Alfredo Adame tuvo que aguantar las burlas de los conductores de Ventaneando quienes le recordaron las polémicas a las que se tuvo que enfrentar en el 2022.

Al respecto Alfredo Adame señaló que ya le habían hecho dos limpias, por lo que este 2023 empezaba con la idea de no cambiar un ápice de su vida pues considera que a sus 64 años ya no se puede replantear una nueva estrategia de vida.

Alfredo Adame destacó que pese a todo no se arrepiente de nada ni tiene cargos de conciencia por lo que no desea cambiar.

“Yo ya fui a mi limpia, me hicieron dos. Feliz e la vida igual que lo recibo todos los años desde hace mucho tiempo, sin repensar las cosas, sin arrepentirme de nada, sin cargos de conciencia, sin moverle un ápice a mi vida, sería ridículo que ahorita a los 64 años pensará en replantearme una nueva estrategia de vida” Alfredo Adame

Mónica Castañeda de inmediato le señaló que siempre había cosas que corregir, pero Alfredo Adame replicó que él no tiene nada que corregir porque es la gente la que le busca problemas.

“Yo no tengo nada que corregir, yo no me meto en los problemas, yo no ando por la vida fastidiando, ni metiéndome con la gente, ni molestando, la gente mal intencionada quiere sus cinco minutos de fama, mis reflectores, me llaman los problemas” Alfredo Adame

Con la respuesta de Alfredo Adame, Mónica Castañeda replicó que su vida a estado en riesgo y señaló que si no ha considerado la meditación o algo que lo ayude.

Pero Alfredo Adame recordó que ya fue con una psiquiatra quien después de seis meses le dijo “era víctima de su propio éxito” ya que había personas envidiosas y destacó que desde niño ha triunfado.

Alfredo Adame reconoció que es “obsesivo compulsivo”, Mónica Castañeda puntualizó que el ser perfeccionista también lleva a las personas a convertirse en controladoras.

Sin mencionar nombres Alfredo Adame destacó que en su matrimonio no le pidió a su mujer que no viera a su familia, simplemente no quería que entraran a su casa por los problemas en los que lo metieron.

Alfredo Adame señaló que después de 10 años ella dejó de querer a su esposa por sus actitudes ya que estaba poniendo a sus hijos en su contra.

“Yo me casé porque me enamoré. Después de 10 años yo la deje de querer, me hice el papá tonto y de repente me empiezo a dar cuenta que mis hijos están manipulados” Alfredo Adame

Alfredo Adame espera que este 2023 lo sigan beneficiando con más escándalos

En Ventaneando Alfredo Adame siguió hablando de sus cosas por lo que Mónica Castañeda le dijo que le recomendaba comerse su gelatina. De inmediato el conductor destacó: “Y ya deja de chorearnos”.

Daniel Bisogno agradeció la presencia de Alfredo Adame, pero el conductor quería seguir hablando.

Mientras daba sus propósitos, Alfredo Adame recordó que a él los escándalos lo beneficiaban pues era de las personas más buscadas.

“De mi se dicen muchas cosas, nada es verdad. A mí que me sigan beneficiando con escándalos” Alfredo Adame

Mientras que los conductores le pedían entre burlas que ya no protagonizará más escándalos, Alfredo Adame señaló que si que porque el seguía triunfando.

Mónica Castañeda señaló que con una bebida iban a tratar de convencer a Alfredo Adame para que dejará atrás las polémicas en este 2023.