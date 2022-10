Los constantes problemas de Alfredo Adame ya forman parte de su personalidad, pero ¿será que le gusta meterse en problemas? Esto cree una de sus exparejas.

Alfredo Adame está dispuesto a llegar hasta las última consecuencias contra sus enemigos, pues no solo busca que su agresores queden en prisión, también quiere que las autoridades sanciones a Imagen Tv y varios de sus conductores.

El conductor de 64 años de edad, reveló que va denunciar a un periodista que reveló dos videos de su pelea, donde se ve claro que él fue quien inició la pelea.

Asegura que con la difusión de este material, los conductores interfirieron con la justicia y entorpecieron su caso.

Alfredo Adame (Agencia M)

Su exesposa cree que a Alfredo Adame le gusta meterse en problemas

Alfredo Adame lleva un pésima relación con su exesposa y su tres hijos, situación que no cambió a pesar de que estuvo internado en el hospital.

Mary Paz Banquells, de 57 años de edad, estuvo casada con Alfredo Adame durante 20 años, pero ha manifestado que comenzó a sufrir violencia a partir del 2005 hasta el 2017, cuando decidió pedir el divorcio.

Mary Paz Banquells y los hijos que tiene con Alfredo Adame; Alejandro, Diego y Sebastián. (@marypazbanquells / Instagram)

Desde ese momento Alfredo Adame ha despotricado contra ella y sus hijos, al punto de decir que deseaba quitarles su apellido.

Ahora que Alfredo Adame se encuentra en medio de un problema legal y convaleciente, Mary Paz fue cuestionada sobre si su hijos ya se acercaron a su padre.

“Que bueno que ya salió bien y no salió con todos los daños que decía” dijo la hermana de Sylvia Pasquel y afirmó que sus hijos no piensa acercarse a Alfredo Adame.

Alfredo Adame (Agencia México )

“Es un tema donde ellos han sido rechazados, para qué se arriesgan a que sigan siendo rechazados. Las cosas así están y en paz todos (...) ¿para qué recibir agresiones no?” Mary Paz Banquells

Marypaz Banquells cree que Alfredo Adame está metido en problemas constantemente porque le gusta.

“Así es él, así ha sido y así es, y le gusta todo eso. Es que cuando te gusta estar metido en broncas, siempre está. Yo estoy muy tranquila, mis hijos también así que hay que saber vivir en paz” e Mary Paz Banquells

La exesposa de Alfredo Adame cree que se está metiendo con gente peligrosa

Mary Paz Banquells cree que su exesposo se está metiendo con personas peligrosas y aún así sigue hablando.

“Yo siento que cuando te metes en cosas tan gruesas, yo no sé si sea real o no sea real, no sé si la persona que falleció lo que sea, pero cuando te metes en cosas así y sigues hablando y hablando, la verdad te arriesgas a muchas cosas” expresó la exesposa de Alfredo Adame.

Piensa que la situación actual de Alfredo Adame es un tema muy duro y difícil: “Si te arriesgas en esas cosas, pues espero que no llegue a más”

Hasta el momento Alfredo Adame sigue en su postura en ir contra las personas que lo golpearon, pero se sabe que también tiene temor.