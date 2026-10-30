Alfredo Adame reveló cómo se enteró de la falsa noticia de la muerte de Laura Bozzo y dio detalles sobre la salud de la conductora.

El pasado 28 de octubre, Alfredo Adame compartió que Laura Bozzo había muerto, una noticia que fue desmentida por la familia de la también abogada.

El conductor quiso visitar a Laura Bozzo cuando fue trasladada a un hospital de la CDMX, pero le mencionaron que no podía porque la conductora estaba delicada de salud.

Alfredo Adame revela cómo se enteró de la supuesta muerte de Laura Bozzo

Según Alfredo Adame, durante la madrugada del miércoles recibió un mensaje de WhatsApp donde le informaban que había muerto Laura Bozzo.

Alfredo Adame pensó que el mensaje había sido enviado por Aaron Guerrero, asistente de Laura Bozzo y quien se ha sido el portavoz de la familia en los últimos días.

A las 5 de la mañana me entra un WhatsApp que yo pensé que era Aaron su asistente: ‘señor Alfredo, murió la señora Laura’. Sí me estremecí, yo la quiero muchísimo. Alfredo Adame

Alfredo Adame (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

Posteriormente, el conductor envió esta información a su diseñador gráfico y compartió una imagen donde lamentaba la supuesta muerte de Laura Bozzo.

Horas después, Aaron Guerrero y Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, compartieron un comunicado para desmentir la muerte de la famosa.

Salió un comunicado de Aaron y su familia que me dice que no falleció, que es información falsa. Alfredo Adame

Alfredo Adame se tomó con humor el error y compartió una historia en Instagram donde se burlaba de que Laura Bozzo no había sido “admitida en el cielo”.

Alfredo Adame trató de visitar a Laura Bozzo, pero está delicada de salud

Laura Bozzo fue trasladada al Hospital General de México en la CDMX a mediados de octubre, por lo que Alfredo Adame solicitó visitar a la conductora.

Alfredo Adame refiere que no le permitieron visitar a Laura Bozzo, ya que estaba delicada y supuestamente intubada.

Ella a México y venía muy mal. Hablo con una persona cercana y le digo, oye puedo ir a saludarla, y me dice no es prudente porque sí viene muy mal, está intubada Alfredo Adame

Laura Bozzo (Instagram/@laurabozzo_of)

El conductor asegura que a pesar de sus rencillas con Laura Bozzo, la estima y le desea lo mejor.

Mientras tanto, la familia de Laura Bozzo no ha revelado la evolución de la salud de la conductora, quien fue intervenida quirúrgicamente por una úlcera gástrica.

Trascendió que Laura Bozzo presentaba un infección, problemas respiratorios y un derrame pleural; ya habría salido de terapia intensiva.