Tras criticar a Wendy Guevara de 30 años de edad, Alfredo Adame de 65 años de edad genera odio antes sus contundentes declaraciones.

Como ya es costumbre, Alfredo Adame de nueva cuenta está en el ojo de huracán y en esta ocasión es por sus comentarios en contra de Wendy Guevara.

Mismos que han sido catalogados como transfóbicos, y dijo que no tiene miedo a la reacción de la comunidad LGBT+.

Luego de que Wendy Guevara fuera la ganadora de La Casa de los Famosos México su fama ha crecido.

No obstante, esto no ha sido tomado de la mejor manera por otras famosos, tal es el caso de Alfredo Adame, quien hace poco la insultó y emitió diferentes comentarios relacionados con su apariencia.

Alfredo Adame formará parte de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, y al parecer la polémica es lo que lo caracteriza.

Previo a su entrada al reality show Alfredo Adame tuvo un encuentro con la prensa para “despedirse”, donde se le fue con todo a Wendy Guevara.

“Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron”

Alfredo Adame