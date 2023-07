El polémico Alfredo Adame explotó en contra de Apio Quijano, tras su fama por La Casa de los Famosos México.

Mediante una entrevista con Shanik Berman, Alfredo Adame despotricó contra Apio Quijano, participante con La Casa de los Famosos México que es uno de los nominados de esta semana 7.

Fiel a su estilo, Alfredo Adame no dejó pasar la oportunidad para hablar mal de Apio Quijano y lanzarle algunos dardos por su participación en La Casa de los Famosos México.

Y es que desde que Apio Quijano -de 46 años de edad- está en La Casa de los Famosos México, su fama ha crecido.

Por lo que a Alfredo Adame no le ha parecido que Apio Quijano sea tan popular en La Casa de los Famosos México que hasta podría tener papeles protagónicos en Televisa.

Para Alfredo Adame- de 65 años- Apio Quijano de La Casa de los Famosos México es “un zángano y haragán”.

Entre sus descalificaciones a Apio Quijano, Alfredo Adame aseguró que al integrante de Kabah se le fue la vida en “frivolidades” y que no se ganó un prestigio con el público.

La crítica de Adame vino luego de saber por parte de Shanik Berman que tendría un protagónico en alguna telenovela de Televisa.

Nombre, ¿qué le van a andar dando un protagónico? Él no tiene ni el calibre. ¿El protagónico de qué?, ¿de telenovela? No tiene el calibre. Se la darán de mesero de restaurante fino, se la darán de bailarina de can can en algún espectáculo. No creo. Si se lo fueran a dar, se lo hubieran dado hace 40 años, 25 años.

Alfredo Adame