Alfredo Adame reveló que en su adolescencia supuestamente asesinó a una persona y no se arrepiente; busca excusas del delito que cometió ¿está orgulloso de matar? Esto dijo.

No han pasado ni dos meses del 2023 y Alfredo Adame ya hizo de las suyas dos veces.

Primero, el actor de 64 años de edad se involucró en una segunda pelea callejera, donde terminó con dos puntadas en la cabeza.

Ahora, Alfredo Adame le confesó a Maxine Woodside que cuando tenía 17 años mató a un hombre con sus “habilidades de karate” y no se arrepiente.

Sorprendentemente, Alfredo Adame confesó un delito y ni se inmutó, ahora dice que no lamenta haber matado a un joven.

El programa ‘Hoy día’ entrevistó a Alfredo Adame y él volvió hablar del día en que supuestamente, mató de un golpe a un joven.

Alfredo Adame aseguró que tenía entre 15 y 17 años, cuando acudió a una fiesta junto a un amigo y los celos habría desatado la pelea con otra persona.

Narra que comenzó a bailar con una joven y el novio se molestó, por lo que trató de golpear a Alfredo Adame.

Como siempre, Alfredo Adame aseguró que el hombre fue quien lo atacó primero y trató de patearlo, por lo que él solo se defendió.

“Se deja venir el cuate y me tira una patada, era un cuate flaco, me tira una patada, no me hizo nada era más alto que yo. Le tiro el trancazo y en vez de pegarle en el mentón, le pego en la traquea”

Alfredo Adame