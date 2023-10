Luego de desaparecer por un tiempo, Alfredo Adame reveló que todo fue por salud mental.

Y es que de acuerdo con Alfredo Adame -de 65 años de edad- sufrió del síndrome de ‘burnout’, - una cronificación del estrés-.

A pesar de que su burnout no fue grave, Alfredo Adame compartió que se le complicó con un caso extremo de sinusitis.

Durante un encuentro con la prensa, Alfredo Adame reveló que se desapareció un tiempo por salud mental.

Y es que Alfredo Adame señaló que tras haber sido supuestamente diagnosticado con burnout, estuvo en un retiro espiritual.

De acuerdo con el actor, el síndrome se lo diagnosticó un psiquiatra luego de que se sintiera “decaído y con flojera”, sin ganas de socializar o salir de su casa.

Sin embargo, aclaró Alfredo Adame que no tuvo un episodio depresivo, y que el burnout se le complicó con otros problemas médicos que va arrastrando.

“La verdad de las cosas, es que a mí no me afectó gran cosa, es simplemente un especie de decaimiento, pero se me complicó con un capítulo bastante extremo de sinusitis”

Alfredo Adame