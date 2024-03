Alexa Hoffman de 21 años de edad fue a la marcha 8M CDMX con este contundente mensaje para exigir justicia ante su caso.

Alexa Hoffman participó en la marcha del Día Internacional de la Mujer e hizo escuchar su voz ante miles de mujeres que acudieron a la marcha 8M.

Esto tras conocer la resolución del caso que sostiene en contra de su padre Héctor Parra de 47 años de edad por corrupción de menores y abuso sexual.

En mayo de 2023, el actor Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de cárcel por el delito de corrupción de menores por la acusación de Alexa Hoffman.

Ahora compartió una serie de videos que forman parte de la carpeta de investigación.

Y en donde se muestra al actor en diferentes contextos que mostrarían su culpabilidad.

Alexa Hoffman difunde videos que mostrarían la culpabilidad de Héctor Parra, quien el próximo 15 de marzo recibirá una nueva resolución del caso.

Los videos difundidos serían parte de la evidencia contra el actor, que podrían aumentar su condena actual por el delito de abuso sexual.

En medio de la polémica, Alexa Hoffman ha salido a marchar este 8 de marzo para exigir justicia en compañía de mujeres que al igual que ella alzan la voz.

Daniela Parra realizó la publicación en cuestión, en la cual, presumió que acudió a la marcha del 8M acompañada de su madre, Ginny Hoffman de 50 años de edad.

Fue en redes sociales donde Alexa Hoffman subió un par de fotografías de ella en lo que parece ser la plancha del Zócalo de la CDMX con un mensaje contundente.

Su vestimenta de color morado, acompañada de su madre, marcó un pie de lucha que no tiene marcha atrás.

Para acompañar la serie de fotografías y videos de su participación en la marcha 8M.

Alexa Hoffman escribió un breve texto en el que mencionó que espera que, como ella, más víctimas de abuso puedan obtener justicia.

“Yo ya logré justicia y quiero que todas la tengan”, escribió Alexa Hoffman.

Una de las fotografías difundidas por Alexa Hoffman que más llamó la atención fue una en la que mostró un post-it.

En el que señaló que, pese a que su padre ya fue sentenciado por las autoridades, su hermana, Daniela Parra, lo sigue encubriendo.

Alexa Hoffman acudió a la marcha 8M para que que se haga justicia y que su caso no quede impune en contra de su padre Héctor Parra.

Durante la marcha, la joven tuvo una entrevista para De Primera Mano y expresó la complejidad emocional que enfrentan las víctimas de abuso.

Destacando la importancia de la conciencia pública sobre su caso.

“Son muchas emociones, es un ambiente muy bonito, yo me siento muy segura caminando aquí, pero también escuchas cómo unas dicen ‘ay, me quitaron a mi hija’, otras dicen: ‘ay, me violaron a mi hija’, ‘me quitaron a mis hijos’, hay niñas llorando, son emociones muy complejas

Alexa Hoffman