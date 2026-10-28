Alessandra Rosaldo colocó por primera vez a su papá, Jaime Sánchez Rosado, en su ofrenda de Día de Muertos.

Jaime Sánchez Rosaldo murió el pasado 8 de julio y Alessandra Rosaldo mostró cómo lo recuerda en este Día de Muertos.

La cantante también colocó en su ofrenda de Día de Muertos a sus mascotas Shaq y Fiona, a quienes recordó con cariño: “Quiero imaginar que tú los acompañas papito, que me traes a Shaq y a Fiona y te quedas cerquita mientras vuelvo a acariciarlos”

Alessandra Rosaldo coloca por primera vez una ofrenda de Día de Muertos para su padre

Eugenio Derbez compartió un video para mostrar su ofrenda de Día de Muertos, donde Alessandra Rosaldo colocó por primera vez la foto de su papá.

Alessandra Rosaldo colocó varias fotos de Jaime Sánchez Rosaldo; en una se le ve junto a palomas en una plaza y en otra posando con un pastel.

Alessandra Rosaldo coloca a su papá en su ofrenda de Día de Muertos (Instagram/@ederbez)

Eugenio Derbez también colocó las fotos de sus abuelos y padres.

Alessandra Rosaldo recuerda a sus mascotas en el Día de Muertos

La creencia popular menciona que las mascotas que murieron regresan el 27 de octubre, por lo que Alessandra Rosaldo recordó a sus perros Shaq y Fiona.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez colocaron varias fotos de los animales, incluso mandaron a hacer velas con sus fotos y nombres.

La también actriz compartió un video en honor a sus mascotas: “Hoy que vuelven nuestros amados angelitos perrunos a visitarnos, quiero imaginar que tú los acompañas papito”.