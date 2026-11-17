Aleks Syntek protagonizó un tenso momento a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al ser interceptado por la prensa tras regresar de un concierto en Villahermosa.

Durante el encuentro, el artista mostró una notable incomodidad y evasiva ante los cuestionamientos sobre su vida personal, polémicas recientes y temas relacionados con su salud mental.

A ver, de eso no es un tema y no vengo a hablar de eso, vengo llegando de Villahermosa y por favor denme chance, o sea, no hay una cita para hacer una entrevista o algo así. Aleks Syntek

Aleks Syntek pidió que las entrevistas formales se coordinen directamente con su equipo de relaciones públicas y expresó su molestia porque considera que sus declaraciones suelen ser sacadas de contexto en los podcasts.

Tras insistencia de los reporteros, Aleks Syntek pierde la paciencia y se muestra molesto en el AICM

Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Villahermosa, Aleks Syntek perdió la paciencia con los reporteros debido a una combinación de preguntas incómodas y desorden.

El cantante se molestó cuando la prensa dejó de lado sus temas musicales para cuestionarlo sobre su bienestar psicológico y preguntarle si había buscado ayuda profesional.

Aleks Syntek no quiere hablar de su salud mental (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Ante la insistencia, reaccionó de forma tajante diciéndole a un reportero: “Cáeme bien, güey, cáeme bien”, recalcando que no existía una cita acordada para la entrevista.

Aleks Syntek manifestó sentirse abrumado y aturdido por la ráfaga de preguntas simultáneas. Además, les reclamó a los periodistas por estar empujando y lastimando al personal de su equipo durante el tumulto.

Me están aturdiendo mucho, porfa, denme chance. Vengo de Villahermosa. Aleks Syntek

Acusó a los medios y creadores de contenido de sacar de contexto sus declaraciones en entrevistas previas para generar polémica, afirmando que esto solo le ocasiona “dolores de cabeza”.

Fui a uno y me parece que está del carambas, porque vuelven a sacar todo de contexto, lo platican como ustedes quieren y me hacen pasar puros dolores de cabeza. Aleks Syntek

Ante la insistencia de los reporteros, Aleks Syntek exigió que cualquier futura conversación se gestione formalmente a través de su publirrelacionista.

Aleks Syntek intenta huir de los reporteros tras confesar que sufrió un accidente casero

A pesar de negarse a responder sobre su salud mental o su vida privada, Aleks Syntek sí abordó algunos de los cuestionamientos de los reporteros.

Al ser cuestionado sobre su salud, aclaró que no tenía una lesión de gravedad, sino que sufría una contractura muscular causada por un resbalón en un accidente casero.

No vengo lastimado, vengo con una contractura porque me resbalé y es un accidente normal, casero. Sí, estoy bien, pero por eso. Aleks Syntek

Explicó que venía llegando de una presentación en Villahermosa, donde estuvo muy contento con la respuesta del público.

Asimismo, reveló que las diferencias del pasado con Dani Flow quedaron atrás y adelantó que están preparando un proyecto musical juntos.

Sí, ya vamos a lanzar una cosa juntos, no se preocupen. De lo de Dani, pues simplemente ustedes vieron que todo salió muy bonito y ahí vamos. Aleks Syntek

Aleks Syntek, cantante. (@Aleks Syntek)

Pese a que solicitó que lo dejarán ir, los reporteros seguían cuestionando a Aleks Syntek, quien poco a poco empezó a mostrarse más molesto.

Para intentar evadir los cuestionamientos, Aleks Syntek reiteró en varias ocasiones que necesitaba que le dieran espacio porque tenía prisa para ir a la escuela por sus hijos.