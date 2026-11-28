En comunicado de prensa, la cantante mexicana Alejandra Guzmán anunció que se reprogramará el concierto en la Arena CDMX, luego de detener el show del viernes 27 de noviembre tras asegurar “se me zafó la cadera”.

“La presentación de esta noche será reprogramada. En cuanto Zagnia y la Arena CDMX definan la nueva fecha, la daremos a conocer por los canales oficiales”. Alejandra Guzmán

Asimismo, se pidió a los fans de Alejandra Guzmán conservar su boleto, pues en cuando se dé a conocer la reprogramación del concierto, se les dará todos los detalles para asistencia y reembolso.

Alejandra Guzmán reprogramará concierto en Arena CDMX y continuará con su gira (Alejandra Guzmán)

Alejandra Guzmán continuará con gira; no sufrió lesión grave

Además de confirmar que se reprogramará la fecha de concierto en la Arena CDMX, Alejandra Guzmán dijo que continuará con su gira, Los que nos quedamos.

Según los detalles, tras el incidente al inicio del concierto en la Arena CDMX, en el que Alejandra Guzmán dijo “se me zafó la cadera” fue atendida de manera inmediata.

Por lo que tras una revisión por personal médico especializado se precisó que Alejandra Guzmán no sufrió una lesión grave.

Sin embargo, no es la primera vez que Alejandra Guzmán sufre una lesión de cadera:

Septiembre de 2022 en Washington, Estados Unidos durante un concierto

Marzo de 2026 en su casa tras tropezar con su perro

Septiembre 19 de 2026 durante concierto en Boca del Río, Veracruz

27 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX durante un concierto

Sin embargo, no se dieron más detalles sobre la última lesión de Alejandra Guzmán, más que ya se encuentra mejor y acompañada de su familia.

Por ahora las fechas siguientes en concierto que Alejandra Guzmán tiene programadas son: