Alejandra Guzmán regresó a los escenarios a una semana de la muerte de Silvia Pinal y no puede evitar llorar al dedicarle unas emotivas palabras.

El mundo del espectáculo vivió un duro golpe luego de que el pasado 28 de noviembre se confirmó la muerte de Silvia Pinal a los 94 años de edad.

A pocos días de la muerte de su madre y aún en pleno proceso de duelo, Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- retomó su gira “Brilla Tour”.

Alejandra Guzmán ofreció un concierto en el Foro GNP de Mérida, Yucatán, donde no pudo ocultar su dolor por la muerte de Silvia Pinal.

Sin embargo, Alejandra Guzmán recordó que una de las cosas que su mamá le inculcó fue el cumplimiento de su trabajo más allá del sufrimiento personal.

Aseguran que Luis Enrique Guzmán no fue a funeral por andarse peleando la herencia de Silvia Pinal

Pese a su dolor por la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán cumplió con su trabajo y se presentó en Mérida, Yucatán el pasado 6 de diciembre.

Fiel a su estilo, Alejandra Guzmán se entregó a los asistentes al cantar sus más grandes éxitos.

Sin embargo, Alejandra Guzmán aprovechó el escenario para brindarle un pequeño homenaje a su mamá Silvia Pinal.

Y es que Alejandra Guzmán recordó que su madre Silvia Pinal le enseñó a estar en el escenario.

“Mi mamá me enseñó a estar en el escenario”

Durante su concierto Alejandra Guzmán no pudo evitar romper en llanto al recordar a su mamá Silvia Pinal.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se puede ver a Alejandra Guzmán teniendo dificultades para seguir su concierto y es que se le quiebra la voz.

Incluso se puede ver a Alejandra Guzmán llevándose las manos al rostro para secarse las lágrimas.

Al ver su dolor el público no deja de mostrarle su apoyo y es que saben que está pasando un momento difícil con la muerte de su mamá.

Pero no fue el único momento que le dedicó a su madre, y es que en el transcurso de la noche Alejandra Guzmán se refirió en varias ocasiones a Silvia Pinal, conmoviéndose en algunas ocasiones hasta las lágrimas.

En algún momento de la noche, Alejandra Guzmán se sentó al borde del escenario y reveló que se encontraba tranquila pues sabía que la muerte era parte de todo.

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes”

Alejandra Guzmán