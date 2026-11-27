Aldo Rendón aclaró recientemente que los rumores sobre su supuesta participación y posterior despido de una producción animada de Disney, eran falsos.

Sin embargo, a través de las redes sociales se viralizó el momento en el que Aldo Rendón confesó en La Casa de los Famosos México 2026 que debutaría en el doblaje haciendo “la voz de una mascota”.

Lo que llevó al público a asociarlo con Beef Roger Crummchuck, el gato mágico de Hechizo.

Aldo Rendón habla en La Casa de los Famosos México 2026 sobre su debut en el doblaje

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón reveló que había prestado su voz a una mascota en una película animada.

Explicó que no se trataba de un animal tierno, sino de un personaje con una actitud sarcástica y “hater”.

Entre risas, compartió algunas frases de su interpretación dirigidas a la dueña del personaje, como “báñate inmunda, es deprimida”.

Ay, inmunda. Le digo. Ya, inmunda. Porque el animal era como pues un ahí... un animal que no es como un perrito, ya sabes que es bueno, es como más hater. Entonces era como ‘báñate inmunda’, es deprimida. Aldo Rendón

Mencionó que inicialmente dudó en aceptar el papel, pero la productora lo convenció asegurándole que su personalidad y tono de voz eran ideales para el personaje.

Y yo cuando me hablaron dije, ‘Güey, cero.’ Y me dijo la chava, la productora, me dijo, ‘Güey, es que tu voz eres tú, eres tú’. Aldo Rendón

Ante la sorpresa de sus compañeros sobre si aceptaría el papel, Aldo Rendón dejó en claro que ya lo había hecho.

Se especuló que Aldo Rendón debutaría en el doblaje en Hechizo

Al hacer estas declaraciones en televisión, los usuarios en redes sociales asumieron que se refería al gato mágico Beef Roger Crummchuck de la película de Disney Hechizo: Bienvenidos a Hexe.

Al revelarse la lista oficial del elenco de doblaje latino sin el nombre de Rendón y asignando el personaje a Ricardo Tejedo, surgieron especulaciones sobre su presunto despido.

En internet se teorizó que Disney habría cancelado su participación por revelar detalles en televisión o para prevenir el rechazo de la audiencia hacia figuras públicas sin trayectoria en el doblaje (star talents), en referencia a la controversia ocurrida con la película Wildwood.

Posteriormente, Aldo Rendón desmintió categóricamente haber sido contratado o despedido, aclarando que Disney nunca lo buscó ni lo contactó para la película.