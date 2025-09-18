Adela Micha fue exhibida por apropiarse de un pedazo del Bosque de Chapultepec para poder tener un jardín privado; ahora estaría siendo demandada.

Así lo afirmaron Jorge Carbajal y Felipe Cruz en ‘En Shock’, donde resaltaron que la periodista habría reconocido que tiene este terreno “gratis”.

Asimismo, resaltan que el demandante ha intentado conversar y llegar a un acuerdo con la periodista; sin embargo, ella se estaría negando a recibirlo.

¿Adela Micha reconoció que está siendo demandada por apropiarse de un terreno del Bosque de Chapultepec

En entrevista para diversos medios, Adela Micha aseguró que no está al tanto de tener una denuncia penal por apropiarse de un terreno del Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, luego afirmó que no conoce el tema pero “lo conocen mis abogados, que para eso los contraté”.

“No conozco el tema, lo conocen mis abogados, que para eso los contraté… No estoy al tanto de tener ninguna denuncia penal” Adela Micha

Se trata de un espacio de 2 mil 800 metros cuadrados que Adela Micha tiene como jardín privado a un costado de su propiedad, de mil 94 metros cuadrados, que adquirió “hace 15 años”.

La demanda penal habría sido iniciada por Elías Talavera, quien se identifica como el representante legal del terreno y que afirma que se trata propiedad privada y no parte del Bosque de Chapultepec.

Adela Micha asegura que terreno de su jardín privado es “para cuidar” del Bosque de Chapultepec

Por otra parte, Adela Micha afirmó que el terreno en el que ahora tendría un jardín privado no tiene dueño porque pertenece al Bosque de Chapultepec y que ella cuida a través de un acuerdo.

“Hasta donde entiendo no hay propietario de eso…No es un jardín, es el bosque de Chapultepec al que yo cuido a través de un acuerdo con el fideicomiso del bosque" Adela Micha

Por otra parte, resaltó que, cuando compró su casa en Chapultepec, se ubicaron “muchas cuevas” e indigentes que solían entrar a su propiedad para robarla.

Por ello, decidió hablar con los responsables del Bosque de Chapultepec para encontrar una solución que derivó en el acuerdo que le permite “cuidar el bosque”.