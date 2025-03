Ahora que Wendy Guevara trabaja en Estados Unidos, las cosas parecen no ir tan bien como hubiera planeado.

Y es que, en los últimos días, han surgido rumores sobre una posible tensión entre la querida influencer mexicana y Adamari López, ambas conductoras del programa “Desiguales”.

Según informes, Adamari López habría expresado su incomodidad con la presencia de Wendy Guevara en el programa, lo que ha llevado a especulaciones sobre un ambiente laboral poco armonioso.

Adamari López no estaría a gusto con Wendy Guevara

“Desiguales” es un programa de Univisión que reúne a cinco mujeres de distintas generaciones y culturas para debatir temas actuales.

El elenco está integrado por:

Amara ‘la Negra, de 34 años de edad

Karina Banda, de 36 años de edad

Nancy Álvarez, de 74 años de edad

Adamari López, de 53 años de edad

Wendy Guevara, de 31 años de edad

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, Wendy Guevara no se ha sentido del todo cómoda en el programa y lo peor sería que su relación con algunas compañeras no es la mejor.

En especial, según dijo Inés Moreno en su canal de YouTube, Wendy Guevara no se llevaría bien com Adamari López.

Tanto así que “corren rumores de que Adamari López ha estado comentando en radio pasillo que ella no está a gusto con el trato, que se siente incómoda por el nivel que tiene Wendy”, según Moreno.

¿Wendy guevara sufre discriminación en ‘Desiguales’, su nuevo programa con Adamari López?

Una información parecida la ha difundido el experto en entretenimiento Emilio Morales, quien sugirió que podría haber una actitud de rechazo hacia Wendy Guevara.

“Siento que me la están peluseando, entre que no se halla, no es lo de ella y sí le están imponiendo... hasta discriminación siento que le están haciendo”, comentó Morales.

Esta no es la primera vez que ambas conductoras protagonizan momentos polémicos.

En una emisión anterior, durante una recreación de una escena de la telenovela “Amigas y rivales”, Adamari jaló del cabello a Wendy, generando una reacción inesperada por parte de la influencer.

Aunque todo formaba parte de una actuación, el momento se volvió viral en redes sociales, alimentando especulaciones sobre la relación entre ambas.

Hasta el momento, ni Adamari López ni Wendy Guevara han hecho declaraciones oficiales al respecto.

Los seguidores del programa esperan que estas diferencias puedan resolverse y que la armonía regrese al set de “Desiguales”.