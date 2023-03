Abogados de César ‘N’ no se van a dar por vencidos y buscarán que la justicia llegue a Antonio Berumen.

El martes 21 de marzo se realizó una audiencia contra Antonio Berumen, para que un juez decidiera si lo vinculaba a proceso por el delito de abuso sexual.

César ‘N’ -de 22 años de edad- es el joven que denunció a Antonio Berumen hace un año, porque presuntamente intentó abusar de él.

Antonio Berumen no fue vinculado a proceso por denuncia de abuso sexual; acusan “corrupción y favoritismo”

El juez decidió no vincular a proceso a Antonio Berumen y sus abogados se jactaron al decir que se había hecho “justicia”.

Pero, César ‘N’ asegura que en su caso hubo corrupción y fue revictimizado por el juez que llevó el proceso.

Diana Murrieta, representante legal de César ‘N’, dio una entrevista al programa De Primera Mano, donde anunció que van apelar la decisión del juez.

La abogada de la presunta víctima de Antonio Berumen, mencionó que el día de la audiencia había triunfado el machismo y la corrupción.

“Ahorita el caso no está terminado, el caso está en un punto en el que dijeron que no existen las suficientes pruebas para poderlo vincular a proceso, pero no se niega un juicio (...) vamos abonar más datos de prueba y con eso vamos a volver a pedir la vinculación”

Abogada de César 'N'