A Roxana Castellanos no le interesa cómo murió Octavio Ocaña: “Mi amigo está muerto”. La actriz confesó que su compañero se encontraba muy enamorado de su novia Nerea Godínez.

En un encuentro con varios medios, Roxana Castellanos confirmó que el17 comenzarán a grabar la nueva temporada de ‘Vecinos’, en donde se hará un homenaje a Octavio Ocaña.

Roxana Castellanos reveló que tras la muerte de Octavio Ocaña se mantuvo en contacto con Nerea Godínez para conocer los detalles sobre su funeral.

A más de una semana de la muerte de Octavio Ocaña, siguen surgiendo varios rumores sobre su fallecimiento. Aunque la familia del actor ha pedido justicia, Roxana Castellanos confesó que a ella no le interesa saber los motivos.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Roxana Castellanos señaló que lo más importante es que su amigo está muerto y no por qué fue o cómo.

“Lo que pase después no me importa. A mí lo que me importa es que mi amigo está muerto y no me importa por qué fue o cómo fue”

Roxana Castellanos