¿Te has preguntado de dónde surgió Peso Pluma? ¿Y si te dijéramos que My Little Pony predijo al cantante antes que nadie?

Si no nos crees, tal vez quieras echar un vistazo a esta nueva, alocada pero tal vez muy probable teoría que ya anda dando vueltas por todo TikTok.

Misma que buscaría explicar el verdadero origen que hay detrás de Peso Pluma -de 24 años de edad- el máximo exponente de los corridos tumbados.

Pues, al parecer, su primera aparición en el mundo del espectáculo habría sido en la serie infantil de My Little Pony. He aquí las contundentes pruebas de esta teoría.

Peso Pluma (@mtv)

¿Peso Pluma en My Little Pony? Una usuaria de TikTok habría descubierto toda la verdad

Hay una nueva teoría de TikTok que afirmaría el verdadero origen de Peso Pluma dentro del universo mágico de My Little Pony.

Esta tesis fue planteada por una usuaria registrada en la red social como Famikimaline (@fakimaline).

Misma persona que se habría dado cuenta de una particularidad que existe dentro de la serie de My Little Pony y que sería la base de toda su teoría.

Y más que tratarse de una particularidad, más concretamente es un personaje el que guardaría una profunda relación con el famosos cantante, Peso Pluma. Pero, ¿de quién se trata?

My Little Pony (Discovery)

Antes de los corridos tumbados, Peso Pluma era un personaje de My Little Pony

Todos tienen una historia de origen, y en el caso de Peso Pluma sería como parte de los personajes de My Little Pony.

Y no, no se trata de que antes de dedicarse a los corridos tumbados, el cantante diera voz a un personaje que fue un Peso Pluma mucho antes que él o algo por el estilo.

Sino que dentro de la serie había un personaje que ahora recuerda mucho al cantante.

La usuaria de esta teoría incluso hizo una comparación del personaje con el cantante, demostrando que tienen el mismo corte de cabello.

Se trata de Feather Weight, un pegaso que salía en My Little Pony y cuya traducción casi literal de su nombre sería, precisamente, Peso Pluma.

Motivo por el cual se explicaría que My Little Pony fue quien inventó a un Peso Pluma mucho antes de que el cantante fuera popular.

¿Será que el cantante sí se inspiró en la serie infantil para su nombre artístico?