A Pedro Sola todo se le juntó; le dio Covid-19 por 2 vez y ya volvió a Ventaneando, pese que sus compañeros no estaban tan convencidos de que ya se encontraba libre del virus.

Pedro Sola -de 76 años de edad- alarmó a sus seguidores al ausentarse de Ventaneando. Sin embargo este martes 2 de mayo regresó al programa.

Al inicio de Ventaneando, Pedro Sola se mostró emocionado de estar de regreso con sus compañeros y reveló que no se había sentido nada bien.

Pese a que Pedro Sola señaló que ya se encontraba bien, sus compañeros de Ventaneando le pidieron que no les hablara de frente ya que no querían contagiarse.

Tras ausentarse unos días de Ventaneando, Pedro Sola regreso al programa de espectáculos y se dijo feliz de estar mejor de salud.

Pedro Sola reveló que no había ido a Ventaneando ya que se había contagiado por segunda vez de Covid-19.

“He vuelto, de un álgido Covid-19 que me volvió a dar, hay que lata. La segunda”

Al inicio del programa Ventaneando, Pedro Sola señaló que desde el martes pasado no se sentía bien y poco a poco su salud se fue mermando hasta este martes que ya se sintió mejor.

“El martes pasado que nos fuimos a hacer lo de ‘Password’, yo en la mañana aquí ya no me sentía bien. Luego ahí que era bajo cero la temperatura me sentí de la patada y luego de ahí siguió hasta hoy que ya por fin”

Pedro Sola