Fans de Paola Suárez ya la apuntaron a La Casa de los Famosos, pero ella ni lo soportaría porque no le gusta el encierro.

Wendy Guevara, de 29 años de edad, es la participante más querida de La Casa de los Famosos México y sus amigas le han mostrado su apoyo incondicional.

Es por eso que a los fans de Las Perdidas les gustaría ver a otra de sus integrantes en un reality como La Casa de los Famosos.

Sin embargo, a muchas de ellas no les agrada la idea y hasta se preguntan cómo ha soportado Wendy Guevara estar incomunicada.

Tras el éxito que ha tenido Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, surgieron rumores de que Telemundo está detrás de Paola Suárez.

Rumores aseguran que Telemundo está planeando la cuarta temporada de La Casa de los Famosos y en su lista de integrantes podría estar una de Las Perdidas.

Sin embargo, Paola Suárez no estaría dispuesta a estar encerrada tantas semanas, como lo ha hecho Wendy Guevara.

“Hay eso es mentira, si a mi me lo propusieran lo pensaría un poquito, porque yo estar encerrada, no sé, me volvería loca”

Paola Suárez