En pleno programa en vivo, Galilea Montijo reveló que avergüenza a su hijo en público por esta importante razón.

Es común que varias personas se acerquen a Galilea Montijo -de 50 años de edad- con la intención de pedirle un autógrafo o una fotografía.

Sin embargo, tal parece que no todos pasan un buen momento cuando se encuentran cerca de Galilea Montijo.

Así lo reveló Galilea Montijo durante el programa Hoy al señalar que su hijo se avergüenza de ella por algo que hace cuando está con él.

Pese a que su hijo Mateo no le gusta lo que hace su mamá, tal parece que a Galilea Montijo no le importa y así lo presume durante el matutino de la televisora de San Ángel.

Sin ninguna pena, Galilea Montijo confiesa que avergüenza a su hijo Mateo en público

Galilea Montijo inició el 2024 con grandes alegrías y es que se ha mostrado muy enamorada de su novio Isaac Moreno, de 41 años de edad.

Sin embargo parece que no todo es felicidad en la vida de Galilea Montijo, así lo dejó ver durante el programa Hoy.

Y es que Galilea Montijo confesó que avergüenza a su hijo Mateo por una acción que hace cuando esta con él.

Pero lejos de apenarse por eso, Galilea Montijo lo presumió durante la emisión de este miércoles 17 de enero del programa Hoy.

Todo sucedió al inicio del programa Hoy cuando se anunció que la experta Gina Ibarra hablaría sobre qué deben hacer los padres para evitar avergonzar a sus hijos.

En ese momento, Galilea Montijo confesó que su hijo Mateo se avergüenza de ella sobre todo cuando lo acompaña a sus partidos de futbol.

Y es que de acuerdo con lo expresado por Galilea Montijo, su hijo se avergüenza de la efusividad que muestra la conductora de Hoy al verlo jugar .

Sin embargo, tal parece que a Galilea Montijo no le importa y es que lo reveló sin importarle que se encontraba en pleno programa en vivo.

¿Al hijo de Galilea Montijo le molesta la fama de su mamá?

No es la primera vez que Galilea Montijo revela que su hijo Mateo no se siente muy cómodo con la fama que tiene su mamá.

Y es que el año pasado Galilea Montijo confesó en una entrevista para People en Español que su hijo ya no quiere que lo lleve con ella a los foros de televisión.

Pese a que creció en los foros y en varias ocasiones acudió al programa Hoy, tal parece que ya no se encuentra cómodo con el hecho de que salga en la televisión.

Aunque el hijo de Galilea Montijo sabe a lo que se dedica su mamá y le parece normal, él ya no desea salir en los medios.

“Desde bebé, como estuvo conmigo en los foros, ahí lo presente en (el programa de concursos) Pequeños Gigantes... Venía, le encantaba ver los foros. Ha crecido en los foros, para él es normal que mamá salga en tele” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que su hijo se encuentra en plena adolescencia, por lo que le da “pena” la exposición pública y prefiere estar alejado de los reflectores.

“Ahora (está) en el colegio y como está preadolescente, ya le gustan las niñas, las noviecitas, ya ahora es el que me dice: ‘Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleves (a los foros)’. (Me dice) ‘No, gracias’”, explicó Galilea Montijo.

Sin embargo, en ese momento Galilea Montijo explicó que espera que sea una faceta y más adelante se anime a acompañarla en sus diferentes proyectos.