Daniel Bisogno admitió en Ventaneando que no le gustan los simulacros debido a que nada más provocan que las personas se ataruguen.

Como es bien sabido en México suelen hacerse simulacros de sismos para tratar de fomentar la cultura de la protección civil.

Un simulacro podría definirse como el ensayo que se hace de determinada situación de desastre para saber qué es lo que se tiene que hacer en caso de alguna emergencia.

Pero al parecer, es un ejercicio que no es del agrado de Daniel Bisogno, pues lo primero que hizo al inicio de Ventaneando fue quejarse del Simulacro Nacional.

Daniel Bisogno explica por qué no le gustan los simulacros

Este miércoles 19 de abril se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2023 en territorio mexicano en punto de las 11:00 de la mañana, mismo que no fue del gusto de Daniel Bisogno.

Esto porque una de sus principales quejas fue que cada vez que se planea un simulacro siempre termina habiendo un temblor antes o después del ejercicio.

Daniel Bisogno explica por qué no le gustan los simulacros (YouTube | Toma de video)

Cabe resaltar que la noche del martes 18 de abril se registró un sismo con magnitud de 5.1 y con epicentro en Guerrero. Por lo que en esta ocasión el sismo ocurrió antes del Primer Simulacro Nacional.

Y haciendo referencia también a lo ocurrido en México los pasados 19 de septiembre en los años 2017 y 2022.

Fechas en las cuales tembló después de haberse llevado a cabo el Simulacro Nacional.

Daniel Bisogno dice que los simulacros no sirven para nada

Después de que Daniel Bisogno dijera no ser fan de los simulacros, dijo que ya no se hicieran más de ahora en adelante ya que en su opinión no sirven de nada.

De acuerdo con el conductor de Ventaneando, la gente “se ataruga” y no sabe qué hacer en caso de emergencia:

“No más simulacros. De todas formas la gente se ataruga y no sabe qué hacer. No hay nada que hacer al respecto”. Daniel Bisogno

Posteriormente Daniel Bisogno recordó qué es lo que hacía su padre cada vez que había un temblor.

Por lo que cuenta la familia sólo escuchaba los pasos de su papá dirigiéndose hacia la salida. Y que ya una vez a fuera empezaba a gritar “está temblando”.