A Christopher Uckermann le dan risa los rumores de su retiro del medio del espectáculo. El ex RBD se encuentra en medio de la polémica luego de que surgió la versión de que se alejaría de los escenarios.

Luego de un video que compartió Christopher Uckermann en su cuenta de Instagram, varios medios señalaron que el famoso habría tomado la decisión de retirarse para enfocarse en su faceta espiritual.

Esta situación preocupó a los fans de RBD, pues echaría por tierra la posibilidad de que la banda se pudiera reunir para realizar una serie de conciertos y recordar la música de la telenovela ‘Rebelde’.

Con casi 30 años de trayectoria Christopher Uckermann es un actor y cantante que ha participado en diferentes proyectos. Sin embargo el proyecto que le dio fama a nivel mundial fue ‘Rebelde’.

Tras la finalización de la telenovela, Christopher Uckermann ha continuado con su carrera como actor y cantante. Pero sus seguidores de la agrupación esperan que los famosos se puedan reunir para ofrecer una gira de conciertos.

Luego del concierto que ofrecieron cuatro de los 6 integrantes de RBD, usuarios se encuentran ansiosos de que se puedan reunir Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Dulce María, Poncho Herrera y Christian Chávez.

Sin embargo las posibilidades se alejaron cuando varios medios reportaron que Christopher Uckermann había tomado la decisión de alejarse de los escenarios.

Tras la controversia generada, Christopher Uckermann compartió un video en donde desmintió esta información y pidió a sus seguidores no hacer caso de este tipo de rumores.

“Hay muchas personas que me han escrito y me ha dicho ‘¿es cierto que te vas a retirar de tu carrera?’ Me da mucha risa como alguien inventa algo y de repente se hace una ola”

Christopher Uckermann