Teté Espinoza reafirmó su vínculo con el teatro al describirlo como el espacio más significativo de su trayectoria artística, pese a su reconocida participación en cine y televisión.

El teatro es un acto de comunión y es verdad... implica como si fuera un sacerdote a dar una misa... es un acto de fe Teté Espinoza, actriz

Formada en la Universidad Veracruzana, la actriz destacó en entrevista con SDPnoticias el carácter único e irrepetible que tiene cada función escénica, donde el contacto directo con el público genera una experiencia distinta a la de las producciones audiovisuales.

Para Teté Espinoza, el escenario representa un acto de entrega total que combina presencia, emoción y conexión humana, elementos que continúan alimentando su pasión por las artes escénicas.

Teté Espinoza: En el teatro hay una energía salvaje y desatada

Teté Espinoza: En el teatro hay una energía salvaje y desatada

A pesar de su consolidada presencia en producciones de cine y televisión, Teté Espinoza sostiene una conexión entrañable con las tablas, a las que considera un espacio vivo e irrepetible de intercambio humano.

Para la actriz, actuar frente al público exige desplegar una presencia física y emocional caracterizada por una energía salvaje y desatada, muy distinta a la contención que requiere la cámara.

Inspirada en las reflexiones de un catedrático argentino, Teté Espinoza define la experiencia teatral como un rito compartido. “El teatro es un acto de comunión y es verdad... implica como si fuera un sacerdote a dar una misa... es un acto de fe”, dijo.

Es un acto de comunión, puede ser incluso un ritual en donde tú vas y vas a compartir un momento único, irrepetible Teté Espinoza, actriz

Teté Espinoza: En el teatro hay una energía salvaje y desatada

En el teatro, Teté Espinoza experimenta un desapego personal profundo. “He vivido la sensación de perderme en el tiempo e incluso de perderme de mí misma... es como si fuera una especie de meditación para mí en donde el tiempo y el espacio se van”.

A diferencia del rodaje audiovisual, el escenario demanda resolver cualquier imprevisto en tiempo real. “Una vez que empieza la obra pues no termina... no hay un corte, todo se tiene que realizar en el momento”.

Teté Espinoza: En el teatro hay una energía salvaje y desatada

Teté Espinoza está detrás del telón de “Las calcetas de mi padre”

El compromiso de Teté Espinoza con el arte escénico trasciende la interpretación de personajes.

Actualmente, la actriz participa activamente detrás del telón como productora y asistente de dirección del monólogo Las calcetas de mi padre.

Es un monólogo que me encanta... tiene que ver con la paternidad y la masculinidad, las nuevas masculinidades, la deconstrucción de la paternidad Teté Espinoza, actriz y productora

Con el monólogo Las calcetas de mi padre, Teté Espinoza reafirma al teatro como un espacio indispensable para contar historias con alta responsabilidad y transformar la conversación social.