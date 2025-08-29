A través de redes sociales, se “filtró” un video con una escena eliminada de Y dónde está el policía con Liam Neeson, el cual dura unos cuantos segundos.

Aún así, esta escena eliminada de Y dónde está el policía con Liam Neeson es suficiente para darnos una idea del humor de esta película.

The first deleted scene from ‘THE NAKED GUN’ has been released.



(Source: @Collider) pic.twitter.com/lemNVwGOaj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 29, 2025

¿Cómo es la escena eliminada de Y dónde está el policía con Liam Neeson?

En este video de la escena eliminada de Y dónde está el policía con Liam Neeson, vemos una pequeña secuencia de “acción” entre el protagonista y uno de sus compañeros.

En la escena eliminada de Y dónde está el policía con Liam Neeson, Frank sale en persecución de alguien, pero se topa con una multitud corriendo.

Por alguna razón sin explicar, él y su amigo se ponen a pelear con la gente que va pasando, hasta que Frank pide que lo cubran para ir en busca del villano principal.

Claro que esto último se lo toman literalmente, ya que le ponen encima una manta que lo “cubre” totalmente; así es como inicia la persecución.

Aunque este video dura apenas unos segundos, es bastante divertido y funciona muy bien; aunque parece que al director no le acabó de convencer.

¿Y dónde está el policía? ( Paramount Pictures )

Y dónde está el policía con Liam Neeson ha tenido un desempeño regular en taquilla

Que se haya filtrado la escena eliminada de Y dónde está el policía con Liam Neeson, solo quiere decir que muy pronto la película saldrá de cartelera.

Esto debido a que lleva varias semanas en cines, además que el desempeño de Y dónde está el policía con Liam Neeson en taquilla no es nada del otro mundo.

Al momento lleva 90 mdd (1.6 mil mdp) en a nivel mundial, de un presupuesto de 45 mdd (939 mdp) , se espera que pase los 100 mdd (1.8 mil mdp) , quedando en un punto de equilibrio.

Es decir, la película no ganará; pero tampoco perderá dinero, o si hay algún déficit, este será mínimo para Paramount.