Un famoso actor de Drake & Josh estuvo a punto de ser Edward Cullen de la saga Crepúsculo; te decimos quién.

Drake & Josh fue una de las sitcoms de Nickelodeon más famosas durante la primera década de los 2000 con sus cuatro temporadas.

Era tal el éxito que tenía Drake & Josh, que un actor del elenco tuvo oportunidad de sumarse a la saga de Crepúsculo para dar vida al personaje de Edward Cullen.

El actor de Drake & Josh que estuvo a punto de ser Edward Cullen de la saga Crepúsculo fue Josh Peck-de 36 años de edad-. Así como lo lees.

Quien diera vida a Josh Nichols en la serie de Nickelodeon adicionó por el rol de Edward Cullen en Crepúsculo.

Papel que como todos sabemos fue de Robert Pattinson -de 37 años de edad- y que catapultó su carrera actoral hacia la fama.

Fue en el podcast Good Guys, que presenta el propio Josh Peck junto a Ben Softer -de 31 años de edad- que el actor de Drake & Josh habló sobre el tema.

Cabe señalar que en dicho podcast estaba de invitado el actor Taylor Lautner -de 31 años de edad- que interpretó a Jacob Black en la saga de Crepúsculo.

Esto dio pie a que Josh Peck de Drake & Josh hablara de su casting fallido para ser Edward Cullen.

Al respecto declaró que compitió al final con 2 actores más -uno de ellos Robert Pattinson- pero que no se pudo por las exigencias de la película y el papel.

Aquí lo que dijo Josh Peck, de Drake & Josh:

“Recuerdo que fue como en ¿2006? (2007) cuando me dijeron: ‘Tenemos esta audición para esta película, Crepúsculo, está basada en un libro y va a ser genial’. Así que envié mi cinta para Edward.

Un mes después, estoy con mi manager y él me dice: Depende de ti y de tres muchachos, estás cerca’. Yo digo: ‘¿En serio?’ Ni siquiera me había hecho una abdominoplastia todavía. Yo dije: ‘No es posible. Tengo que estar sin camisa y eso no va a suceder’.

Alerta de spoiler: no lo conseguí. Recuerdo que vi a R-Patz (Robert Pattinson) interpretando este papel. Así que casi trabajamos juntos.”

Josh Peck, actor de Drake y Josh