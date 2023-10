The Eras Tour de Taylor Swift apunta a ser uno de los conciertos cinematográficos más exitosos, no sólo de 2023, sino de la historia.

La película de The Eras Tour de Taylor Swift lleva una de las mejores recaudaciones para un filme en lo que va de 2023, y ya superó a otros conciertos lanzados en salas de cine.

Lo más curioso de todo es que aún no se estrena, todo lo que ha logrado hasta este momento ha sido gracias a las preventas.

Esto significa que la película de Taylor Swift se perfila para ser incluso una de las más taquilleras del año, superando a producciones de alto presupuesto de estudios grandes.

¿Cuánto ha recaudado The Eras Tour de Taylor Swift en la taquilla mundial?

Tan sólo en las preventas, The Eras Tour de Taylor Swift ha recaudado alrededor de 1.8 mil millones de pesos a nivel mundial.

La información fue confirmada por AMC, empresa que es la encargada de distribuir The Eras Tour de Taylor Swift en todo el mundo.

Esto pone al concierto como una de las 6 películas más taquilleras de 2023 en Estados Unidos, al lado de:

Barbie

Super Mario Bros. La Película

Guardianes de la Galaxia Vol. 3, entre otras

Algo que nadie se hubiera esperado a inicios de año, tomado en cuenta la cartelera llena de varios estrenos fuertes, que al final resultaron un fracaso.

The Eras Tour de Taylor Swift podría ser la película más taquillera de finales de 2023

Otra cosa a mencionar y que sería inédito para la industria del cine, es que The Eras Tour de Taylor Swift se convertiría en la película más taquillera de finales de 2023.

Si bien aún queda mucho por ver, The Eras Tour de Taylor Swift es la obra cinematográfica que más está llamando la atención en estos días.

Ni la llegada de The Marvels a inicios de noviembre ha generado tanta expectativa en espectadores, incluso en aquellos que no gustan de la música de la cantante.

A esto hay que sumar que la única competencia real que tiene Taylor en el cine será Five Nights at Freedy’s; aunque no parece que pueda quitarle mucha taquilla.

The Eras Tour de Taylor Swift estará en cines de todo el mundo del 13 al 22 de octubre de 2023 .

