‘Spider-Man No Way Home’ sigue rompiendo récords en taquilla mundial, logrando colocarse como la doceava película más taquillera de la historia a nivel mundial.

Desde su estreno el pasado 15 de diciembre , ‘Spider-Man No Way Home’ ha roto récords en taquillas y, ahora, a tres semanas de su estreno continúa haciéndolo.

En esta ocasión ha roto otro récord logrado quedarse con el título de la doceava película más taquillera de la historia del cine a nivel mundial.

Así mismo, tan solo en Estados Unidos, ha logrado superar los 610 millones de dólares en taquilla, es decir 12 mil 585 millones 154 mil pesos.

Esto convierte a ‘Spider-Man No Way Home’ en la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá.

‘Spider-Man No Way Home’ continúa arrasando los mercados extranjeros

No cabe duda que ‘Spider-Man No Way Home’ ha sido un éxito redondo en todos los sentidos, e incluye conquistar los mercados extranjeros.

Los nuevos reportes indican que, durante el pasado fin de semana, es decir el pasado 1 y 2 de enero , ‘Spider-Man No Way Home’ recaudó a nivel internacional 78 millones de dólares , es decir mil 609 millones 249 mil 200 pesos.

Es decir que esta cantidad se suma para lograr un total de 1.37 mil millones de dólares a nivel mundial (2 mil millones 826 mil 501 millones 800 mil pesos), logrando batir un nuevo récord.

Esta cifra recaudada por ‘Spider-Man No Way Home’ supera a las recaudaciones totales de películas como ‘Iron Man 3′ o ‘Black Panther’.

Se espera que ‘Spider-Man No Way Home’ entre de lleno al Top 10 de las películas más taquilleras de la historia e, incluso amenazaría con arrebatar el primer lugar a ‘Avatar’ de James Cameron.

De momento, habrá que esperar a las constantes actualizaciones de ‘Spider-Man No Way Home’ pues, cabe recordar que en China aún no se ha estrenado.

Póster oficial de 'Spider-Man: No Way Home' (@SpiderMan / Twitter)

Con información de Rotten Tomatoes y Deadline.