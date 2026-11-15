Se difundió que Spider-Man: Brand New Day volverá a cines con siete minutos adicionales.

La versión extendida de Spider-Man: Brand New Day contará con metraje inédito que no se vio en la cinta que se estrenó en julio pasado.

Spider-Man: Brand New Day regresa a los cines con siete minutos adicionales

Spider-Man: Brand New Day volverá a exhibirse en salas de cine a partir del próximo viernes 4 de diciembre de 2026.

De acuerdo con un anuncio de AMC Theatres, la cinta se titulará Spider-Man: (Brand New) Brand New Day y contará con una duración de 2 horas con 32 minutos.

Lo que significa que habrá 7 minutos más de metraje con respecto a la versión original.

Spider-Man: Brand New Day (Marvel / Sony Pictures)

Reportes indican que la versión extendida mostraría el cameo eliminado de Rosario Dawson como Clair Temple, además de otras escenas que fueron suprimidas como Spider Man visitando un hospital infantil, o MJ acudiendo a la tumba de la Tía May.

Con más de 2,500 millones de dólares recaudados en taquilla, Spider-Man: Brand New Day es una de las películas más exitosas de Sony y Marvel Studios.

Su gran recepción dentro del público la convirtieron en la tercera cinta más taquillera de todos los tiempos, por lo que hay muchos fans que esperan el reestreno para ver el material adicional que añadieron.

La película Spider-Man: Brand New Day llegará apenas dos semanas antes de que se estrene Avengers: Doomsday el 18 de diciembre.