El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha intervenido en la producción de la película Manos Negras, tras denuncias de explotación laboral y presuntos abusos sobre actriz de 13 años.

“SIPINNA expresa su preocupación ante los señalamientos públicos sobre posibles vulneraciones a los derechos de una actriz de 13 años durante el rodaje de la película Manos Negras, en Veracruz, y hace un llamado a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que participan en producciones cinematográficas y audiovisuales”. SIPINNA

Luego de que organizaciones y colectivos del cine denunciaron supuestos abusos y malos tratos cometidos en contra de una actriz de 13 años durante el rodaje de la película Manos negras, escrita y dirigida por el cineasta español Xavier Sala Camarena.

Por lo que SIPINNA recordó que la integridad física, emocional y psicológica de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier exigencia artística o de producción ante señalamientos de jornadas extenuantes.

SIPINNA interviene por denuncias sobre actriz de 13 años en Manos Negras (SIPINNA)

Suspenden rodaje de Manos negras tras denuncias sobre actriz de 13 años

Ante las denuncia sobre actriz de 13 años y la intervención de SIPINNA, el rodaje de Manos negras ha sido suspendido.

Suspensión temporal del rodaje de Manos Negras directamente de las acciones del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) tras la exigencia de revisar las condiciones de trabajo y detener las filmaciones que involucraron a la menor.

Asimismo, IMCINE ya ha exigido de manera inmediata a la producción de Xavier Sala los documentos que avalan el cumplimiento de los lineamientos de seguridad en la película y sobre actriz de 13 años.

Con ello, la suspensión de Manos Negras quedó desde el pasado 2 de noviembre, tras denuncias de los colectivos en el IMCINE.