Sensatez y Sentimiento de Universal, la nueva versión del clásico de Jane Austen, se estrenó en México, de ahí que haya dudas sobre si tiene escenas postcréditos o no.

Nosotros ya vimos Sensatez y Sentimiento, así que te diremos si hay alguna escena extra por la que valga la pena quedarse en la sala después del final.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

¿Sensatez y Sentimiento tiene escenas postcréditos?

Como era de esperarse, Sensatez y Sentimiento no tiene escenas postcréditos, la película termina de manera tradicional.

Dado que la cinta no tiene escenas extras, una vez que termina la película, la pantalla se va a negro y comienzan a pasar los nombres de todas las personas responsables de la película.

En sus poco más de 2 horas de duración, la película agota todo lo que tiene que dar en cuanto a trama.

Así que si no te interesa saber quienes fueron parte de la producción, te puedes ir sin problemas una vez que termine la obra.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

¿Por qué Sensatez y Sentimiento no tiene escenas postcréditos?

Al estar basada en un libro que no es parte de una saga de ciencia ficción o fantasía, estaba claro el por qué Sensatez y Sentimiento no tiene escenas postcréditos de ningún tipo, pues la misma historia no se presta para eso.

Además, la cinta no es parte de una saga ni se pretende que lo sea; por cómo está armada la película, es claro que estaba pensada para una sola entrega.

Asimismo, en la actualidad las escenas post réditos se dejan para los blockbusters pensados principalmente en generar la mayor taquilla, o para que se conviertan en franquicias de largo recorrido.

Finalmente, tenemos que recordar que estas secuencias extra están muy desvirtuadas en la actualidad, por lo que cada vez más estudios las están dejando de lado.