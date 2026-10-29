Tres décadas después de la versión más conocida, la directora Georgia Oakley y la guionista Diana Reid, junto a Universal, entregan una reimaginación madura y realista de Sensatez y Sentimiento, el clásico de Jane Austen.

Esta nueva entrega de Sensatez y Sentimiento apuesta por el realismo histórico, la sobriedad emocional y un enfoque central en las dinámicas familiares de las Dashwood.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Sensatez y Sentimiento es una reinvención austera del clásico de Jane Austen Las protagonistas de Sensatez y Sentimiento cargan con toda la película Sensatez y Sentimiento toca temas acerca del núcleo familiar Sensatez y Sentimiento no deja de lado la complejidad de los personajes masculinos Sensatez y Sentimiento tiene una estética destacable

Sensatez y Sentimiento es una reinvención austera del clásico de Jane Austen

Sensatez y Sentimiento es una reinvención austera del clásico de Jane Austen, no esperes algo parecido a las historias de amor idílicas de otras versiones de la obra.

La propuesta de Georgia Oakley destaca por alejarse de la luminosidad tradicional de los romances de época, eludiendo las resoluciones azucaradas.

Se sitúa en atmósferas más sombrías, bajo cielos nublados y paisajes británicos que transmiten el rigor del clima, siendo algo más austero y contemplativo, fiel al texto original.

Más que un simple romance victoriano, la cinta enfatiza la amargura de la precariedad económica y la ansiedad social de sus protagonistas tras la pérdida de su patrimonio.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

Las protagonistas de Sensatez y Sentimiento cargan con toda la película

La propuesta anterior fallaría de no ser por que las protagonistas de Sensatez y Sentimiento cargan con toda la película, teniendo grandes escenas tanto de manera individual, como cuando están juntas.

El conflicto central pivota sobre el equilibrio entre razón y pasionalidad. Daisy Edgar-Jones compone a una Elinor observadora, mesurada y reservada, cuyo estoicismo social esconde una emotividad reprimida.

Por su parte, Esmé Creed-Miles brilla en el papel de Marianne, transmitiendo una vulnerabilidad cruda y un sufrimiento físico ante el desamor.

Sus escenas juntas evocan la familiaridad de dos jóvenes contemporáneas que se conocen de manera íntima y comparten una gran complicidad.

Sin embargo, es la potencia individual de sus interpretaciones la que da con el espíritu de las hermanas Dashwood.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

Sensatez y Sentimiento toca temas acerca del núcleo familiar

A diferencia de otras adaptaciones volcadas exclusivamente en el romanticismo, Sensatez y Sentimiento toca temas acerca del núcleo familiar, parte importante del desarrollo de la historia.

La película retrata con ternura el vínculo entre la Sra. Dashwood, la joven Margaret y las hermanas mayores.

Asimismo, la actuación de Fiona Shaw como la Sra. Jennings aporta un soplo de vitalidad y humor chismoso que se roba cada escena.

Esta dinámica evoca la calidez de las familias de la época, transformando su hogar en un refugio ante los despojos que sufren, así como el abandono por parte de una sociedad a la que creían pertenecer.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

Sensatez y Sentimiento no deja de lado la complejidad de los personajes masculinos

Si bien se trata de una historia centrada en las Dashwood, Sensatez y Sentimiento no deja de lado la complejidad de los personajes masculinos, algo que le da tridimensionalidad a la obra.

George MacKay interpreta a Edward Ferrars con una timidez noble pero atrapada por los compromisos de clase.

Frank Dillane encarna a John Willoughby con un encanto insidioso y peligroso, revelando la faceta de un seductor voluble que no augura paz.

Sin embargo, el más destacado es Herbert Nordrum como el Coronel Brandon, lleno de miradas furtivas e intenciones no verbales que enriquecen los momentos de cortejo.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

Sensatez y Sentimiento tiene una estética destacable

Por último diremos que Sensatez y Sentimiento tiene una estética destacable, que resalta en un mundo lleno de efectos y puestas en escena que cada vez se ven más falsas.

Bajo la lente del fotógrafo Arnaud Potier, el filme evoca la estética de luz natural y textura realista propia de hace 200 años.

Mientras que los vestuarios y peinados lucen gastados, como si fueran usados por días, meses y años por personas reales.

Al mismo tiempo que los cielos oscuros y la vegetación se sincronizan con los estados de ánimo de los personajes, componiendo un lienzo donde la naturaleza refleja el clima emocional interno.

Todo ello queda complementado por la música, con cuerdas predominantes, escrita por Roger Goula, que aporta textura y emotividad a la narración.

Sensatez y Sentimiento (Universal)

¿Vale la pena ver Sensatez y Sentimiento?

Sensatez y Sentimiento se establece como una adaptación valiente, elegante y madura que no busca competir ni desplazar al clásico de 1995.

Esta versión de Sensatez y Sentimiento es más una relectura honesta y arraigada en la textura histórica, siendo una forma diferente de contar la misma historia.

Ya que prioriza la complejidad de una familia de mujeres, el peso de la clase social y lo contradictorio de las pasiones humanas sobre el melodrama idílico.

Georgia Oakley entrega una obra de notable solidez dramática y deslumbrante belleza visual que agradará tanto a fans de la película de hace 30 años, como a los puristas del texto original.