En entrevista exclusiva para Variety, la actriz Leslie Grace habla sobre lo qué pasó con Batgirl y cómo se enteró de que la habían corrido con las filtraciones de la noticia.

Luego de que en agosto de 2022 se filtró la cancelación de la película de Batgirl protagonizada por Leslie Grace -de 28 años de edad- por parte de Warner Bros. Discovery, es la actriz y cantante quien habla de este momento que marcó su carrera.

Al parecer las cosas para Leslie Grace con su gran proyecto como una superheroína de DC iban de maravilla, tal y como lo ha dejado ver en imágenes que compartió detrás del rodaje de Batgirl.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando los rumores le llegaron a su celular, pues la noticia del momento era que Batgirl había sido cancelada

Ya que Leslie Grace reveló que la empresa jamás le informó sobre la cancelación de Batgirl y que se enteró como todos: a través de su teléfono celular y las noticias.

En este sentido, Leslie Grace dijo que en aquel momento sintió como si todo explorara; sin embargo, era consciente de que esa decisión no estaba en sus manos.

Por lo que Leslie Grace sobrellevó la noticia al recordar la experiencia de haber sido Batgirl, pues el hecho era invaluable.

Aunque la actriz Leslie Grace también lamenta no haber podido compartir con el público su versión de Batgirl, así como la experiencia.

“Tiendo a ser una persona muy optimista y positiva en este tipo de circunstancias, y realmente me apoyé en la belleza de la idea de que tuve esta experiencia en mi vida. Aunque me hubiera encantado compartir eso con el resto del mundo, nada puede quitarnos esa experiencia”.

Luego de que se dijo que uno de los motivos que llevó a que la película de Batgirl fuera borrada del mapa porque no funcionaba, Leslie Grace opina todo lo contrario.

Ya que la actriz Leslie Grace asegura que el corte original de Batgirl era excelente, pues lo que vio era estupendo.

Por lo que ante la pregunta sobre si Leslie Grace vio un corte final de la película de Batgirl, la actriz dijo que vio hasta donde se llegó y fue lo único que pidió tras la cancelación.

Tras la fallida película de Batgirl, al parecer se ha dicho que Leslie Grace podría regresar a DC, a lo que es la propia actriz quien aclara este punto.

Pues la actriz, Leslie Grace sorprendió al decir que ha tenido pláticas sobre sobre poder retomar el personaje de Batgirl.

A lo que también, Leslie Grace dijo que no descarta enfundarse nuevamente en Batgirl pese a la mala experiencia de la cancelación de su película.

Sin embargo, Leslie Grace dijo que nada es algo seguro, por lo que verla como Batgirl no es algo que pueda garantizar.

“Definitivamente hemos tenido conversaciones sobre el futuro de Batgirl y cómo Batgirl puede hacer un resurgimiento. Creo que los fans están deseando verlo. Veremos a dónde nos lleva eso; no puedo decir de una forma u otra si eso es una realidad en este momento. No puedo hablar mucho sobre un futuro para Batgirl ni garantizar nada. Lo último que me gustaría hacer es darle a la gente cualquier tipo de idea de algo sobre lo que no tengo mucho control, como hemos aprendido”.

Leslie Grace