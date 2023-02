Pinocho de Guillermo del Toro se perfila para ser la película animada más ganadora de la historia, pues lleva una gran racha previo a los Premios Oscar 2023.

No estamos hablando de cualquier cosa, Pinocho de Guillermo del Toro se ha llevado los tres galardones más importantes que anteceden a los Premios Oscar 2023.

Con esto sólo le faltaría llevarse la estatuilla dorada de la Academia para ver coronado su paso por la temporada de premios.

Pinocho de Guillermo del Toro ha ganado en estas tres ceremonias:

Mejor Película Animada para Pinocho de Guillermo del Toro en los Globos de Oro Mejor Largometraje Animado para Pinocho de Guillermo del Toro en los Critic Choice Awards Mejor Película Animada para Pinocho de Guillermo del Toro en los BAFTA

Pinocchio de Guillermo del Toro (Netflix)

Mejor Película Animada para Pinocho de Guillermo del Toro en los Globos de Oro

La racha empezó con Mejor Pelicula Animada para Pinocho de Guillermo del Toro en los Globos de Oro.

En esta ceremonia, la producción de Netflix estaba nominada en otras dos categorías: “Mejor Canción Original” y “Mejor Banda Sonora”.

Guillermo de Toro y Mark Gustafson con la estatuilla de los Globos de Oro 2023 por Pinocchio (Frederic J. Brown / AFP)

Mejor Largometraje Animado para Pinocho de Guillermo del Toro en los Critic Choice Awards

Después vino Mejor Largometraje Animado para Pinocho de Guillermo del Toro en los Crictic Choice Awards.

En los Critic Choice Awards también competía en “Mejor Canción” y “Mejor Banda Sonora”.

Guillermo del Toro, ganador Critics Choice Awards 2023 por Pinocchio (FRAZER HARRISON / Getty Images via AFP)

Premio para Pinocho de Guillermo del Toro en los BAFTA

El más reciente reconocimiento es Mejor Película Animada para Pinocho de Guillermo del Toro en los BAFTA.

En esta ocasión, el filme sólo estaba nominado en dicha categoría.

Gary Ungar, Mark Gustafson, Guillermo del Toro, Alex Bulkley en los Premios BAFTA 2023 (Vianney Le Caer/Invision/AP / Vianney Le Caer/Invision/AP)

¿En qué categoría está nominada Pinocho de Guillermo del Toro en los Premios Oscar 2023?

Pinocho de Guillermo del Toro esta nominada a “Mejor Película Animada” en los Premios Oscar 2023, siendo la primera vez que el director compite en dicha categoría.

Junto con Pinocho de Guillermo del Toro, las otras películas animadas nominadas en los Premios Oscar 2023 son: Red de Disney, Gato con Botas El Último Deseo de Universal y Marcel the Shell with Shoes On de Cinereach .

Se espera que la obra de Guillermo del Toro sea la que se lleve este premio, por todo el impulso que viene arrastrando; además de que se considera la mejor de las 4 competidoras.

Los Premios Oscar 2023 se llevarán a cabo el domingo 12 de marzo.