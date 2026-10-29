Patrick Stewart interpretó por última vez al Profesor X en Avengers: Doomsday y sus fans consideran que su última participación en Marvel será la más conmovedora.

El 26 de octubre murió Patrick Stewart, conocido por su interpretación de Charles Xavier en X-Men y el ‘Capitán Picard’ en Star Trek.

El actor interpretó por primera vez a Charles Xavier en el 2000 en ‘X-Men’ e hizo 9 películas de este comic para Fox y el universo de marvel.

Patrick Stewart tendrá una última aparición como el Profesor X en Avengers: Doomsday

El próximo 17 de diciembre se estrena Avengers: Doomsday, la última película en la que participó el actor británico Patrick Stewart.

Marvel compartió un mensaje de despedida a Patrick Stewart, quien fue parte fundamental de las películas de X-Men.

Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde “X-Men” hasta “Logan” y “Avengers: Doomsday”. Marvel

Marvel despide a Patrick Stewart en redes sociales (X/@MarvelStudios)

Fans de Patrick Stewart expresaron su tristeza por la muerte del actor, quien formó parte del universo de los mutantes de X-Men en 7 películas, además de realizar cameos en el universo de Marvel.

Marvel describió a Patrick Stewart como talentoso, generoso y un caballero; también enviaron sus condolencia a su esposa Sunny y sus hijos.

Fans del universo de Marvel expresaron que Avengers: Doomsday será una película significativa, ya que será la última vez que verán a el profesor X interpretado por Patrick Stewart.

Patrick Stewart fue una figura fundamental del cine de ficción y superhéroes

Con más de 60 años de trayectoria, Patrick Stewart se convirtió en uno de los actores más reconocidos del cine y televisión en el género de ficción, así como de superhéroes.

Patrick Stewart interpretó al capitán Jean-Luc Picard en la serie y películas de Star Trek; protagonizó siete temporadas.

El actor interpretó por primera vez a Charles Xavier en el 2000 en la película X-Men y realizó 9 películas divididas entre la compañía Fox y el universo cinematográfico de Marvel.