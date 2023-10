Cinemex y Cinépolis comenzaron la preventa de Five Nights at Freddy’s pero, ante una gran demanda, los sitios experimentaron varias fallas.

En redes sociales como X, los fans de Five Nights at Freddy’s revelaron que sufren mucho para tratar de conseguir un boleto durante su preventa.

Y es que se anunció que la preventa para la película de Five Nights at Freddy’s, se llevaría a cabo durante el primer minuto del día 12 de octubre.

Sin embargo, lo que no se esperaban las plataformas de las salas de cine es que hubiera una alta demanda para conseguir boletos en preventa de Five Nights at Freddy’s, especialmente en Cinemex.

¡Boletos ya disponibles! Estamos buscando guardia de seguridad que no le tema a comprar en preventa boletos para #FiveNightsAtFreddys.



Preestreno 25 de octubre.

Preestreno 25 de octubre. Estreno 26 de octubre. — Cinemex (@Cinemex) October 12, 2023

Cinemex reporta fallas durante la preventa para Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s se estrenará el próximo 26 de octubre, por lo que la preventa para conseguir sus boletos se llevó a cabo durante la madrugada de este 12 de octubre.

Pero tal y como los usuarios -y algunos memes- expresaron, hubo varias dificultades al momento de querer conseguir los boletos de Five Nights at Freddy’s en preventa.

Pues el sitio de Cinemex experimentó fallas al momento de comprar los boletos para Five Nights at Freddy’s.

Incluso algunos usuarios de redes sociales aseguraron que la página de Cinemex no abría la preventa de Five Nights at Freddy’s, pese a haber pasado un rato del anuncio.

Pues algunos reportaban que no los dejaba seleccionar el número de entradas o los asientos; otros simplemente no los dejaba ingresar para comprar los boletos de Five Nights at Freddy’s.

Memes de la preventa de Five Nights at Freddy’s en Cinemex (Especial)

Five Nights at Freddy’s desata la locura en redes sociales

Luego de que algunos usuarios en redes sociales revelaran tener problemas para conseguir boletos para Five Nights at Freddy’s, esto se convirtió en tendencia.

Especialmente porque varios usuarios denunciaron que la preventa que se anunció por parte de Cinemex y Cinépolis, no se abrió a la hora que dijeron.

Por lo que no solamente memes de usuarios desvelaron inundaron redes como X o Facebook, sino también reclamos para que se abriera la opción y conseguir boletos de Five Nights at Freddy’s.

Aparentemente, el problema con la preventa de Five Nights at Freddy’s se arregló y los usuarios revelaron poder conseguir boletos después de una ardua batalla con sitios como Cinemex.

En México, tanto en Cinemex como en Cinépolis, se espera un preestreno de Five Nights at Freddy’s el 25 de octubre y el estreno mundial el 26.

Aunque en otras partes del mundo como en España o Portugal, la película de Five Nights at Freddy’s llegará hasta el 1 de noviembre.

Memes de la preventa de Five Nights at Freddy’s en Cinemex (Especial)

