La emoción por el estreno de Deadpool y Wolverine ha aumentado con su más reciente promocional, el cual especulan confirmaría la participación de Taylor Swift -34 años de edad-.

Y es que tras el estreno del tráiler de Deadpool, muchos han querido desentrañar la trama que presentará Deadpool y Wolverine.

Especialmente tras el rumor que aseguraba que más mutantes aparecerían, como Dazzler quien aparentemente sería interpretada por Taylor Swift.

Ahora esa teoría sobre Taylor Swift en Deadpool y Wolverine se hace cada vez más palpable con su más reciente promocional.

Deadpool y Wolverine promocionan su película con los Friendships bracelets de Taylor Swift

La teoría de que Taylor Swift podría aparecer en Deadpool y Wolverine como Dazzler ha cobrado fuerza gracias al más reciente póster que han publicado.

Pues en el nuevo póster de Deadpool y Wolverine, revelan la fecha de estreno para el 25 de julio pero no solamente eso, sino que lo hacen con Friendship Bracelets.

Cabe recordar que los Friendships Bracelets o las pulseras de la amistad, se popularizaron gracias a los conciertos de Taylor Swift.

Pues en su canción ‘ You’re on your own, Kid’ hay una frase que dice “so make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, lo cual impulsó a sus fans a crear los brazaletes de la amistad.

Mismos que se intercambian entre los fans en cada uno de los conciertos de Taylor Swift, y que fueron virales en cada país al que fue la cantante.

Y ahora, la cuenta de Marvel Australia -donde recientemente Taylor Swift se presentó con su The Eras Tour- promocionó la película de Deadpool y Wolverine con Friendship Bracelets, haciendo que los rumores crezcan sobre la participación de la cantante.

¿Taylor Swift estará en Deadpool y Wolverine? Esto sabemos

Desde hace mucho tiempo que se ha especulado sobre si Taylor Swift estará o no en la película de Deadpool y Wolverine.

Rumores que se han incrementado gracias al nuevo póster de Deadpool y Wolverine en donde utilizan los friendships bracelets para su promoción.

Si bien pudieran ser parte de la estrategia de marketing debido a la popularidad y viralización que ha tenido Taylor Swift desde el año pasado, muchos especulan que podría ser una señal.

Pues desde hace mucho se ha querido ver a Taylor Swift en las filas de Marvel, específicamente como Dazzler.

Dazzler es una mutante que aparece en los cómics de los X-Men y series animadas, que ha tenido un par de adaptaciones poco memorables en las películas de Fox.

En los cómics, Allison Sara Blair, mejor conocida como Dazzler, es una mutante capaz de convertir las vibraciones de sonido en esferas y rayos de luz.

Aunque eso sí, Taylor Swift ya ha hecho su aparición en las películas de Deadpool, pues se sabe que es muy amiga de Ryan Reynolds -47 años de edad- y de su esposa, Blake Lively -36 años de edad-.

En la película de Deadpool 2, hay una escena en donde Wade Wilson aparece con una camiseta con la imagen de las gatas de Taylor Swift: Olivia y Meredith.

Y en una fiesta de Halloween, Ryan Reynolds prestó su traje a Taylor Swift para que se disfrazara como el mercenario bocazas.

De momento no hay nada confirmado más que rumores y suposiciones, no obstante el uso de las friendships bracelets que están directamente relacionadas con Taylor Swift, da esperanza a los fans.