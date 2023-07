La película de Barbie, ha sido un éxito cinematográfico a nivel monetario y ha recibido muy buenas críticas; aunque en otros casos no sorprendió como a Javier Ibarreche y ya hasta le dedicaron The Man de Taylor Swift.

Javier Ibarreche -29 años- es un influencer y tiktoker que gracias a sus reseñas y recomendaciones de series y películas, ha logrado hacerse viral.

Sin embargo y pese a la mucha estima que muchos de los seguidores y usuarios de TikTok le tienen a Javier Ibarreche, su crítica de Barbie no gustó a muchos.

Es por eso que muchos de los comentarios en su video hablando sobre la película de Barbie, ha hecho que le dediquen la canción The Man de Taylor Swift -33 años-.

¿Por qué a Javier Ibarreche le dedicaron The Man de Taylor Swift?

Tras dar su crítica a la película de Barbie, Javier Ibarreche fue objeto de críticas y comentarios en donde aseguraban no estar de acuerdo con él, tanto que le dedicaron The Man de Taylor Swift.

Y es que Javier Ibarreche aseguró que a él no le había sorprendido la película de Barbie, y aunque mantiene un discurso interesante sobre los roles de género, se le hizo repetitivo.

Incluso Javier Ibarreche dijo que en la película de Barbie incluso era repetitivo, y aseguró que “esperaba más”.

Es por eso que en los comentarios aseguraron que era posible que Javier Ibarreche no hubiera entendido del todo a Barbie ya que no es mujer, y no ha tenido que pasar las dificultades que se muestran en la película.

Ante esto, muchos usuarios aseguraron que escuchar la crítica de Javier Ibarreche de Barbie, los hizo pensar inmediatamente en The Man de Taylor Swift.

Crítica de Javier Ibarreche sobre Barbie hace que le dediquen The Man de Taylor Swift (TikTok)

Crítica de Javier Ibarreche sobre Barbie hace que le dediquen The Man de Taylor Swift (TikTok)

Crítica de Javier Ibarreche sobre Barbie hace que le dediquen The Man de Taylor Swift (TikTok)

Este es el mensaje que transmite The Man de Taylor Swift

La crítica de Javier Ibarreche y la película de Barbie, han hecho que la canción de Taylor Swift, The Man de su disco Lover (2019), se coloque entre las tendencias de redes.

Y es que no solamente los usuarios dedicaron The Man de Taylor Swift a Javier Ibarreche por su crítica a Barbie, sino por quienes aseguran que esta canción debió estar en su soundtrack.

Cabe recordar que The Man de Taylor Swift, canción dedicada a Javier Ibarreche, se hizo tendencia en redes por quienes vieron Barbie y aseguran que les recordó esa canción.

Ya que en ella, Taylor Swift hace una crítica al machismo y a cómo se ven las acciones de los hombres -las cuales son magnificadas-, contra cómo se ven hechos por mujeres.

Es decir también The Man de Taylor Swift, da un mensaje de desigualdad de género que aún se vive en la actualidad; algo que la película de Barbie marca mucho en su trama.