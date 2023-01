Una de las películas que se esperan con ansias para el 2024 es la de Intensa-Mente 2; sin embargo, ya se ha revelado que dos actores no regresarían para la secuela.

Intensa-Mente fue una de las películas favoritas que lanzó Disney y Pixar en 2015, en donde la cinta se enfoca en cómo conviven las emociones humanas dentro de una persona, en este caso una niña llamada Riley.

La historia que refrescó a los estudios de animación se convirtió en una de las favoritas, por lo que a casi 10 años de su lanzamiento, Intensa-Mente 2 es una de las más esperadas.

Sin embargo, es posible que algunos actores que estuvieron en la primera entrega no regresen para Intensa-Mente 2.

Esto pese a que en la D23 estuvo Amy Poehler de 51 años de edad, quien dio su voz a Alegría, confirmando su participación en Intensa-Mente 2.

No obstante, aunque no se han revelado qué emociones estarán en Intensa-Mente 2 durante la adolescencia de Riley, se ha revelado que dos actores no estarán en la secuela.

Desagrado y Miedo no estarán en Intensa-Mente 2; el dinero sería el problema

Pese a que muchos ya esperan con ansias Intensa-Mente 2, secuela de Intesa-Mente para el 2024, dos actores no estarán de regreso: Bill Hader quien prestó voz a Temor y Mindy Kaling, quien fuera Desagrado.

En los primeros reportes se reveló que Bill Hader de 44 años de edad, quien dio voz al personaje de Miedo en Intensa-Mente, no volvería a Intensa-Mente 2.

Además de que recientemente, Mindy Kaling de 43 años de edad quien fuera Desagrado en Intensa-Mente, tampoco regresaría.

¿La razón? Según reporta The Wrap esto se debería a una mala oferta para su regreso en Intensa-Mente 2, pues se les estaba dando menos dinero que a los otros actores, especificamente que a Amy Pohler.

“Me la pase muy bien trabajando en ‘Inside Out’ y estoy segura que ‘Inside Out 2′ será genial. Peno no estoy trabajando en eso” Mindy Kaling

No obstante, se espera que la actriz y el estudio lleguen a un acuerdo para que finalmente pueda volver a dar su voz a Desagrado, uno de los personajes que más gustó en la primera entrega de Intensa-Mente 2.

De momento, se espera que para Intensa-Mente 2 regresen los actores que formaron parte del elenco original como:

Phyllis Smith (71 años de edad) - Tristeza

Lewis Black (74 años de edad)- Furia

Amy Poehler (51 años de edad)- Alegría

Diane Lane (57 años de edad) - la madre de Riley

Se espera que Intensa-Mente 2 llegue a las pantallas de los cines el próximo 24 de junio del 2024.