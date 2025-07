¿No quieres perderte los Emmy 2025? Te decimos cuándo y dónde ver la ceremonia de premiación en México.

Los premios Emmy buscarán honrar a lo mejor de la televisión donde Severance tiene 27 nominaciones. La entrega 77° será:

Cuándo: El domingo 14 de septiembre

Horario: 18:00 horas del centro de México

Dónde: Peacock Theatre de Los Ángeles, California en Estados Unidos

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 se podrá ver en México a través de Paramount+

¿Cuándo ver los Emmy 2025 en México?

Ya se sabe la fecha de los Emmy 2025 otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS).

La ceremonia de premiación será el domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacok de Los Ángeles, California, a las 6 pm (tiempo de centro de México).

Premios Emmy 2025 (Emmy )

El presentador de los Emmy 2025 para esta edición será el comediante Nate Bargatze- de 46 años de edad-.

Los Emmy 2025 sorprendieron por su lista de nominados donde destaca Severance que lidera los premios con 27 candidaturas.

Detrás de la serie de Apple TV se encuentra The Penguin con 24 nominaciones, mientras que The Studio y The White Lotus cuentan con 23.

Otra de las sorpresas de los Emmy 2025 fue Netflix y su producción Adolescencia que fue considerada con 13 menciones.

Lo significativo para la miniserie de Netflix fue que Owen Cooper- de 15 años de edad- se convirtió en el nominado más joven.

El novel actor competirá en la categoría de “Mejor Actor en una serie limitada”.

Hacks, la serie de comedia de HBO Max, también figura con un total de 14 nominaciones, incluida la categoría “Mejor Serie de Comedia”.

Adolescencia, Netflix (Netflix / Netflix)

¿Dónde ver en México la ceremonia de premiación de los Emmy 2025?

Te decimos dónde ver en México la ceremonia de premiación de los Emmy 2025 para que no te la pierdas.

Para México y Latinoamérica la emisión de los Emmy 2025 suelen ser en televisión por cable en TNT y en HBO Max, en streaming.

En esta edición, se tiene previsto que haya una transmisión simultánea en Paramount+ para Estados Unidos.

Previo a la ceremonia de premiación ocurrirá la tradicional alfombra roja donde desfilarán las estrellas de la televisión.

Se espera que los premios Emmy 2025 tenga una duración total de 3 horas.

Ahí se conocerán cuáles son las mejores series de televisión consideradas por la Academia.