Para este Día de Muertos, una buena opción para ver en streaming es La Leyenda de la Nahuala; para muchos, uno de los clásicos modernos de la animación en México.

Lo curioso del caso de La Leyenda de la Nahuala, es que si quieres ver el resto de películas de Las Leyendas, estas están repartidas por distintas plataformas.

¿Dónde ver La leyenda de la Nahuala en streaming?

Puedes ver La Leyenda de la Nahuala en streaming en México a través de ViX, Amazon Prime Video y Tubi, esta última una opción con publicidad por defecto.

La película está completa, tal cual se vio en cines hace casi 20 años, manteniendo la calidad para las pantallas actuales, sin que la esencia se vea afectada.

La Leyenda de la Nahuala (Anima)

También está disponible en formato físico, por si quieres que esta sea parte de tu colección personal.

Además de que te puede servir de introducción a este universo ahora que La Venganza del Charro Negro está en cines.

¿Dónde ver el resto de películas de Las Leyendas?

Si además de La Leyenda de la Nahuala quieres ver el resto de películas de Las Leyendas en streaming en México, la cosa se comienza a complicar un poco, debido a que están repartidas por diversas plataformas.

Aquí tienes la lista de películas y plataformas donde las puedes ver: