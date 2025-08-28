Parece que Disney se ha replanteado totalmente su estrategia con sus próximos estrenos, ya que Los Aristogatos live action habría sido cancelada.

Por lo menos así lo deja ver el director Ahmir “Questlove” Thompson, quien fue elegido por Disney para Los Aristogatos live action, en 2022.

Los Aristogatos live action habría sido cancelada por Disney

En una entrevista en Score: The Podcast, Ahmir “Questlove” Thompson mencionó que Los Aristogatos live action habría sido detenida por decisión de Disney.

Supuestamente, por los cambios en la administración de la productora.

Los Aristogatos (Walt Disney Productions)

El director le presentó la idea de Los Aristogatos live action a la antigua administración de Disney, dirigida por Bob Chapek, quien había autorizado en 2022.

Sin embargo, a los pocos meses de esta reunión, Bob Chapek fue reemplazado de la dirección de Disney tras los malos resultados.

Y se tuvo que traer de regreso a Bob Iger para un interinato en la empresa.

Por lo que tuvo que volver a presentar la idea pero, en esta ocasión, parece que el filme no era atractivo para Bob Iger y su equipo.

Quienes no lo cancelaron realmente, solo lo metieron al congelador .

Ahmir “Questlove” Thompson menciona que el mismo se dio cuenta de que las cosas no avanzaban, así que dejó de insistir y pensó que tal vez esta película no era para él.

Aunque espera que tal vez en unos años lo pueda retomar Disney, de momento se enfocará en otros proyectos que tiene pendientes.

Los Aristogatos (Walt Disney Productions)

¿Por qué Disney canceló Los Aristogatos live action?

Disney tuvo sus aciertos con las nuevas versiones live action de:

Aladdín

El Rey León

Lilo & Stitch

Lamentablemente, desde hace unos años sus remakes como Los Aristogatos live action han caído de la gracia del público.

Si bien Bob Iger estaba revisando con más cuidado estos remakes, fue Blancanieves quien prácticamente vino a matar esta tendencia de Disney.

Varios medios e insiders han señalado que tras el fracaso de esta película, dentro de Disney que cancelaron o replantearon varios de los remakes propuestos.

Pues Disney ya no quiere tener un gran éxito por cada 5 fracasos , ya que a la larga eso hará poco viable el negocio en los cines.

Aún tienen en desarrollo la secuela de Lilo & Stitch y Aladdín, así como la nueva versión de:

Hércules

Bambi

Moana