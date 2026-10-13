Danny Trejo respondió a los cuestionamientos por su participación en Pawn Shop, producción estadounidense vinculada con The Daily Wire y el comentarista Ben Shapiro.

El actor explicó que aceptó el papel porque encontró interés en interpretar a un personaje latino presentado positivamente y con antecedentes como veterano militar.

Danny Trejo también aclaró que su participación no representa respaldo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.

Danny Trejo explica su participación en Pawn Shop, película sobre el ICE

La polémica de Danny Trejo surgió porque Pawn Shop aborda violencia y protestas relacionadas con políticas migratorias, mientras presenta a un agente federal entre sus personajes centrales.

Trejo interpreta al propietario de una casa de empeños perteneciente a su familia durante generaciones, establecimiento que funciona como refugio para un agente migratorio.

Danny Trejo, Machete, actor de Hollywood. (Agencia México)

Danny Trejo señaló que conoce sus orígenes y las dificultades de su comunidad, pero sostuvo que su trabajo consiste en contar una historia.

De acuerdo con las declaraciones retomadas por Variety, Trejo resumió esa postura al señalar: “Soy actor. Mi trabajo es contar una historia”, mientras defendía su decisión profesional.

Frente a los cuestionamientos, el intérprete reiteró su identificación con la comunidad mexicana y afirmó que mantiene su respaldo a los inmigrantes.

Danny Trejo también aseguró directamente que no está a favor de ICE, en una respuesta destinada a separar sus convicciones personales de su trabajo cinematográfico.

Las reacciones de sus seguidores fueron distintas: algunos cuestionaron su participación, mientras otros defendieron que interpretar un personaje no implica compartir las ideas detrás de una producción.