¿Cuándo sale V/H/S Halloween en México? Se reveló el tráiler en YouTube con su estreno y te decimos cuándo es.

V/H/S Halloween se ha vuelto todo un clásico en cuanto a las películas de terror, y su nueva entrega está a punto de estrenarse pero ¿también en México?

V/H/S Halloween lanza tráiler y revela su fecha de estreno

A través de YouTube, V/H/S Halloween ha revelado su nuevo trailer prometiendo más cortos de terror a los que ya acostumbró a sus fans.

V/H/S Halloween es la octava entrega de la saga de cortos de terror, la cual lanzó un tráiler en YouTube y dio a conocer su fecha de estreno: 3 de octubre del 2025.

Sin embargo, este estreno de V/H/S Halloween se dará de manera exclusiva en la plataforma de streaming de Shudder.

Esta plataforma de streaming solo está disponible en algunos países; sin embargo, se puede acceder en países como México a través de servicios secundarios como Amazon Prime Video.

De momento, no se ha confirmado que V/H/S Halloween vaya a estar disponible en México, pero como ya se dijo, Amazon Prime Video permite tener una suscripción por lo que es posible que llegue al territorio.

Habrá que esperar un poco más para saber si es que V/H/S Halloween estará disponible en México; de momento, la mayoría de sus películas están disponibles en:

Amazon Prime Video

Pluto TV

Google Play Películas

Apple TV+

Por lo que es posible que sea cuestión de tiempo para que Amazon Prime Video la agregue como parte de su catálogo junto a las otras películas de la saga de V/H/S.

¿De qué trata V/H/S Halloween?

El próximo 3 de octubre se estrena la nueva entrega de V/H/S Halloween, siendo esta la octava película de la saga.

Lo que ha distinguido a las películas de V/H/S es que son cortos de terror dirigidos por diferentes cineastas, mismos que incluso han logrado saltar a la fama gracias a esta saga.

Por lo que la saga de V/H/S cuyo debut surgió en 2012, es que son historias de terror experimental y horror analógico con efectos prácticos.

Además, una de las características de V/H/S es que tiene una estética de videocinta retro dañada, lo cual la hace más especial.

Algunas de las historias de V/H/S parecen ser inspiradas en leyendas urbanas o terror experimental que pudiera no tener sentido, pero que ha hecho de la saga una de culto dentro de los fanáticos del cine de terror.